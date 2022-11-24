Германии пришлось оправдываться за отказ вводить потолок цен на газ в ЕС
Die Welt: Германии пришлось оправдываться за нежелание вводить потолок цен на газ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министру экономики Германии Роберту Хабеку пришлось объясниться перед журналистами из-за нежелания Берлина соглашаться на введение ограничения цен на газ, пишет газета Die Welt.
Как сообщило издание, журналисты поинтересовались у Хабека, не занимается ли Германия блокировкой инициативы Брюсселя по так называемому потолку цен на российский газ.
"Мы ничего не блокируем. Но я скептически отношусь к фиксированному ценовому пределу на рынке, потому что он будет либо слишком высоким, либо слишком низким", — пояснил в ответ глава министерства экономики.
Хабек подчеркнул, что предложенная ранее стратегия Испании и Португалии по ограничению цен на газ для производства электроэнергии для Германии, так как после ее введения в одной только Испании расход топлива вырос на 70 процентов.
"Для Германии это будет означать разрушительные последствия для поставок газа. Нам приходится сокращать потребление газа, чтобы свести концы с концами зимой", — пояснил министр.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон порекомендовала установить максимальную стоимость месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч. Как уточняется в пресс-релизе Еврокомиссии, новый механизм ограничения скачков цен на газ можно активировать с 1 января 2023 года. Инициативу планируется обсудить на встрече министров энергетики ЕС 24 ноября. Согласно информации западных СМИ, Германия, Нидерланды и Дания скептически относятся к вмешательству на рынках, утверждая, что ограничение цен приведет к увеличению потребления газа и заставит трейдеров отправлять топливо в другие страны.