https://ria.ru/20221124/gaz-1833889079.html

Германии пришлось оправдываться за отказ вводить потолок цен на газ в ЕС

Германии пришлось оправдываться за отказ вводить потолок цен на газ в ЕС - РИА Новости, 24.11.2022

Германии пришлось оправдываться за отказ вводить потолок цен на газ в ЕС

Министру экономики Германии Роберту Хабеку пришлось объясниться перед журналистами из-за нежелания Берлина соглашаться на введение ограничения цен на газ, пишет РИА Новости, 24.11.2022

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2022-11-24T12:11

цены на нефть

роберт хабек

кадри симсон

германия

испания

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министру экономики Германии Роберту Хабеку пришлось объясниться перед журналистами из-за нежелания Берлина соглашаться на введение ограничения цен на газ, пишет газета Die Welt.Как сообщило издание, журналисты поинтересовались у Хабека, не занимается ли Германия блокировкой инициативы Брюсселя по так называемому потолку цен на российский газ."Мы ничего не блокируем. Но я скептически отношусь к фиксированному ценовому пределу на рынке, потому что он будет либо слишком высоким, либо слишком низким", — пояснил в ответ глава министерства экономики.Хабек подчеркнул, что предложенная ранее стратегия Испании и Португалии по ограничению цен на газ для производства электроэнергии для Германии, так как после ее введения в одной только Испании расход топлива вырос на 70 процентов.Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон порекомендовала установить максимальную стоимость месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч. Как уточняется в пресс-релизе Еврокомиссии, новый механизм ограничения скачков цен на газ можно активировать с 1 января 2023 года. Инициативу планируется обсудить на встрече министров энергетики ЕС 24 ноября. Согласно информации западных СМИ, Германия, Нидерланды и Дания скептически относятся к вмешательству на рынках, утверждая, что ограничение цен приведет к увеличению потребления газа и заставит трейдеров отправлять топливо в другие страны.

https://ria.ru/20221123/gaz-1833571354.html

https://ria.ru/20221124/gaz-1833869399.html

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Ольга Матыс

цены на нефть, роберт хабек, кадри симсон, германия, испания, берлин (город), евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии