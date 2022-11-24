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Курс евро поднялся выше 63 рублей впервые с 16 ноября

Курс евро поднялся выше 63 рублей впервые с 16 ноября - РИА Новости, 24.11.2022

Курс евро поднялся выше 63 рублей впервые с 16 ноября

Курс рубля в начале торговой сессии демонстрирует умеренный рост к доллару, но слабеет к евро: доллар по 60,57 рубля, евро минутами ранее превосходил 63 рубля,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T08:28

2022-11-24T08:28

2022-11-24T08:36

экономика

россия

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торговой сессии демонстрирует умеренный рост к доллару, но слабеет к евро: доллар по 60,57 рубля, евро минутами ранее превосходил 63 рубля, юань - на уровне 8,44 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 8.28 мск снижается на 13 копеек, до 60,57 рубля, евро - растет на 19 копеек, до 62,89 рубля, юаня - практически не меняется, находясь на отметке 8,44 рубля.Минутами ранее курс евро на Московской бирже поднялся выше 63 рублей, впервые за неделю, с 16 ноября.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, московская биржа