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Курс евро поднялся выше 63 рублей впервые с 16 ноября - РИА Новости, 24.11.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221124/evro-1833828706.html
Курс евро поднялся выше 63 рублей впервые с 16 ноября
Курс евро поднялся выше 63 рублей впервые с 16 ноября - РИА Новости, 24.11.2022
Курс евро поднялся выше 63 рублей впервые с 16 ноября
Курс рубля в начале торговой сессии демонстрирует умеренный рост к доллару, но слабеет к евро: доллар по 60,57 рубля, евро минутами ранее превосходил 63 рубля,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T08:28
2022-11-24T08:36
экономика
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торговой сессии демонстрирует умеренный рост к доллару, но слабеет к евро: доллар по 60,57 рубля, евро минутами ранее превосходил 63 рубля, юань - на уровне 8,44 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 8.28 мск снижается на 13 копеек, до 60,57 рубля, евро - растет на 19 копеек, до 62,89 рубля, юаня - практически не меняется, находясь на отметке 8,44 рубля.Минутами ранее курс евро на Московской бирже поднялся выше 63 рублей, впервые за неделю, с 16 ноября.
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экономика, россия, московская биржа
Экономика, Россия, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа
08:28 24.11.2022 (обновлено: 08:36 24.11.2022)
 
Курс евро поднялся выше 63 рублей впервые с 16 ноября

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 63 рублей впервые с 16 ноября

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗнак евро
Знак евро - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Знак евро . Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торговой сессии демонстрирует умеренный рост к доллару, но слабеет к евро: доллар по 60,57 рубля, евро минутами ранее превосходил 63 рубля, юань - на уровне 8,44 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 8.28 мск снижается на 13 копеек, до 60,57 рубля, евро - растет на 19 копеек, до 62,89 рубля, юаня - практически не меняется, находясь на отметке 8,44 рубля.
Минутами ранее курс евро на Московской бирже поднялся выше 63 рублей, впервые за неделю, с 16 ноября.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржа
 
 
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