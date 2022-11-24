Удобно, дешево, экологично: почему будущее принадлежит электротранспорту
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкЗарядка электромобиля на презентации быстрой российской мобильной зарядки для электромобилей на территории дизайн-завода "Флакон"
Тренд на электротранспорт и развитие соответствующей инфраструктуры набирает обороты, причем, не только за границей и в столичных городах, но и в российских регионах. Так, например, в ноябре в Иркутской области были открыты еще три новые электрозаправочные станции (ЭЗС). До конца этого года владелец заправок – компания Эн+ планирует запустить ещё две станции и довести их количество в регионе до 18-ти. Планы компании поддерживают цели по развитию электрозаправок, заданные Правительством. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, к 2024 году в стране создадут уже 11 000 ЭЗС, а к 2030 году их число должно достигнуть 50 тысяч.
Перспективная ниша
Выступая на открытии станции в микрорайоне Ново-Ленино мэр Иркутска Руслан Болотов отметил, что развитие города идет по новым экологическим стандартам.
"Совместно с компанией, с правительством региона мы продолжим работу по развитию сети электрозаправок. Убежден, чем больше будет таких зарядных станций, тем охотнее люди станут переходить на транспортные средства, которые не вредят экологии", - отметил мэр Иркутска.
Очевидный факт. Развитие электрозаправок – это один из тех путей развития, по которым государство и бизнес двигаются рука об руку.
"Буквально за три последних года количество ЭЗС сильно увеличилось. Это процесс не сказать, чтобы не заметный, но и не сильно афишируемый. Иногда электрозаправки появляются потихоньку, но взгляд на них натыкается все чаще. Самое главное, что сейчас некоторые инвесторы видят в развитии ЭЗС перспективную нишу и хотят ее поскорее занять, пока она свободна", - отметил директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко.
© Фото предоставлено пресс-службой Эн+“Электрозаправка в Усть-Орде
© Фото предоставлено пресс-службой Эн+“
Электрозаправка в Усть-Орде
По данным сервиса 2chargers (мобильного приложения – карты зарядок для электромобилей), в России сейчас работают 4800 электрозаправок, из них в публичном доступе – около 1500.
"В рамках федеральной программы по развитию производства и использования электротранспорта, всего в этом году ставится еще 583 станции, в 2023 году – 1500, и в 2024 году – еще больше. И это – только станции, которые субсидируются государством", - приводит статистику председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТ) Ия Гордеева.
По приведенным экспертом данным, на текущий период в России – порядка 20 тысяч электромобилей. На первых местах по количеству электромобилей Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Затем идут регионы Сибири и Дальнего Востока.
"Определенные объективные сложности развитие электротранспорта испытывает на севере, потому что температурный режим – очень важен для электрокара. При температуре минус 20-25 градусов на движение будет расходоваться столько же энергии, сколько и на обогрев. В некоторых регионах электромобилизация не то, чтобы нецелесообразна, но требуются новые технологии для того, чтобы это начинание работало", - говорит Трофименко.
Плюсы и минусы
Эксперты отмечают, что электрокар проигрывает обычному автомобилю только в одном – времени на электрозаправку тратится больше, чем на бензозаправку.
"Зато в городе, если даже в нем нет зарядной станции, вы можете зарядить автомобиль от обычной розетки. Если у вас есть гараж или какой-то паркинг, где можно подключиться к обычной розетке, за 4-8 часов автомобиль наберет энергии на 150 километров", - отмечает Гордеева.
Но гораздо удобнее заряжать электрокар все-таки на ЭЗС. Электрозаправки, по словам эксперта, в России встречаются двух видов – "быстрые" и "медленные". На первой достаточно 20-30 минут, чтобы зарядить батарею на 80%. А "медленные" ставятся в паркингах, гаражах, торговых и офисных центрах. Одна электрозаправочная станция как правило способна одновременно заряжать два автомобиля.
Станция быстрого заряда для электромобилей
Автомобилисты – сторонники двигателей внутреннего сгорания могут заявить, что электромобиль стоит дороже, чем обычная машина. По мнению эксперта, разница в цене – явление временное.
"Электромобиль выгоднее. Экономия достигается за счет того, что, например, один километр пробега на бензине стоит 4-5 рублей, а на электричестве – от 30 до 50 копеек. Во-вторых, в электромобиле примерно на 30% меньше компонентов. Соответственно, дешевле сервис", - перечисляет Гордеева.
Но самое главное, по словам эксперта, это работающие сегодня для электротранспорта в большинстве регионов льготы – это отмена транспортного налога, это бесплатные парковки.
"Возьмите Москву, где один час парковки стоит 380 рублей, то электромобиль становится очень эффективным, поскольку за место на стоянке вы не платите", - подчеркивает Гордеева.
Что же касается экологичности, то по этому параметру электрокары дают обычным автомобилям сто очков вперед.
"Собственно говоря, никаких выбросов в атмосферу от электромобиля нет. Впрочем, есть расхожее мнение, что опасность для экологии представляет батарея электрокара – мол, она очень токсична в разложении. Но никто их не выбрасывает, поскольку это дорогое оборудование, их повторно перерабатывают, разбирают на компоненты, выделяя то, что можно использовать повторно. И на сегодняшний день уровень переработки батарей достигает в Европе 98%", - говорит Гордеева.
На новые рельсы
Значимым является и тот факт, что в ближайшем будущем и Европа, и Китай намерены отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
"Планы Европы об отказе от бензина и дизеля к 2030-2035 годам декларировались еще совсем недавно. Китай объявил об этом же. А поскольку мы между ними, безусловно, придется и нам адаптироваться", - говорит Трофименко.
У всех крупных автопроизводителей на сегодняшний день в товарной линейке присутствуют электромобили. А крупные автоконцерны – такие, как, например, Volkswagen, заявляли, что в скором времени прекратят выпуск бензиновых и дизельных моделей.
"Сроки отказа от бензина и дизеля – разные, в зависимости от страны. Кто-то планирует это сделать уже к 2025 году. Самая последняя – Франция – откажется от ДВС в 2040 году. Продажи всех других автомобилей будут запрещены. Это связано с защитой климата, с энергетической независимостью этих государств. Придется покупать электромобили", - констатирует Гордеева.
Российские производители, в принципе, готовы к переходу на новые рельсы. Электроавтомобили уже производятся в Липецке, Нижнем Новгороде, в Набережных Челнах на заводе "КамАЗ".
"У нас сейчас заявлено несколько пилотных проектов – и в Калужской области, и в Калининграде, и в Москве, на "Москвиче" тоже анонсировали, что будут производить электромобили", - говорит Трофименко.
Электроавтомобили будущего
То, что будущее принадлежит именно электрокарам, очевидно. Но и сами они не останутся такими, как мы их знаем сейчас. Каковы же тенденции развития электротранспорта?
"Электромобильность неразрывно связана с беспилотностью. Но бортовой компьютер, обладающий искусственным интеллектом – это довольно энергоемкая штука. Питать ее от бензинового двигателя, конечно, можно, но КПД не очень хороший. Другое дело электромобили, особенно если их объединят в поток, в систему управления движением. Вот это действительно может сильно повысить пропускную способность дорог", - считает Трофименко.
© РИА Новости / Людмила Попова / Перейти в медиабанкДемонстрация работы зарядной станции для электромобилей
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей
В будущем, по прогнозу сопредседателя Союза экологических организаций г. Москвы Андрея Фролова, значительное место будут занимать так называемые "гибридные" автомобили, которые будут использовать в качестве топлива водород, но их двигатель сможет работать еще и с генератором электроэнергии.
"Это действительно оптимальный вариант, поскольку гибридный автомобиль сможет в свободное время нарабатывать электроэнергию из водорода. Автомобиль, на самом деле, используют только 4% времени его существования, в остальное время он просто простаивает. Вот вы приезжаете домой, ставите гибридный автомобиль в гараж. Но не просто бросаете, а оставляете его нарабатывать электроэнергию на водородном топливе. И если, скажем, вы живете в коттедже, то вам электричество не нужно. Машина вам ее наработает столько, что вы ее еще и продавать сможете. Но при этом выбросом будет дистиллированная вода, которую можно использовать для поливки огорода в том же коттедже", - говорит Фролов.
Взрывной рост водородно-электрического транспорта эксперт прогнозирует уже в 2025 году. Но даже в случае массового перехода транспорта с углеводородов на водород Россия, по мнению эксперта, оказывается в выигрыше.
"Морскую воду для производства водорода использовать нельзя. Ее надо сначала опреснить. А от соли, которая образуется в процессе, загрязнение будет такое, что вокруг пункта опреснения будет на десятки километров все отравлено. А вот у России есть озеро Байкал, которое содержит 25% запасов мировой пресной воды. Можно брать воду примерно в объеме Ангары, вытекающей из озера, перерабатывать в водород, и его экспортировать", - считает Фролов.
По мнению эксперта, водород может быть более выгоден, чем нефть и газ, которые мы сейчас экспортируем. Тем более, что газопроводы, которые сейчас существуют для газа, могут с тем же успехом использоваться для водорода.
"Самым крупным производителем водорода автоматически становится Россия в силу того, что у нее есть Байкал", - заключает Фролов.