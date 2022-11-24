https://ria.ru/20221124/elektrosnabzhenie-1833825569.html
СМИ: в семи областях Украины восстановили электроснабжение
СМИ: в семи областях Украины восстановили электроснабжение - РИА Новости, 24.11.2022
СМИ: в семи областях Украины восстановили электроснабжение
Семь областей Украины подключены к электроснабжению после ударов по инфраструктуре, заявили в четверг в эфире телемарафона. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T07:50
2022-11-24T07:50
2022-11-24T07:50
специальная военная операция на украине
андрей садовой
украина
киев
львов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Семь областей Украины подключены к электроснабжению после ударов по инфраструктуре, заявили в четверг в эфире телемарафона."На данный момент, по данным офиса президента, запитано семь областей. Это Киевская, подконтрольная Киеву часть Запорожской области, Черновицкая, Черниговская, Волынская, Ровненская и Черкасская. Также свет есть в большинстве регионов Львовской, Винницкой и Одесской областей", - сообщили в эфире всеукраинского телеканала "Рада".Уточняется, что наиболее сложная ситуация со светом в Киеве и Днепропетровске.Ранее в среду по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, заявили позднее в администрации региона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://radiosputnik.ria.ru/20221123/elektrichestvo-1833700337.html
https://ria.ru/20221123/elektrosnabzhenie-1833682734.html
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андрей садовой, украина, киев, львов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Андрей Садовой, Украина, Киев, Львов, Вооруженные силы РФ
СМИ: в семи областях Украины восстановили электроснабжение
"Рада": семь областей Украины подключены к электроснабжению после ударов по инфраструктуре