https://ria.ru/20221124/elektrosnabzhenie-1833825569.html

СМИ: в семи областях Украины восстановили электроснабжение

СМИ: в семи областях Украины восстановили электроснабжение - РИА Новости, 24.11.2022

СМИ: в семи областях Украины восстановили электроснабжение

Семь областей Украины подключены к электроснабжению после ударов по инфраструктуре, заявили в четверг в эфире телемарафона. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T07:50

2022-11-24T07:50

2022-11-24T07:50

специальная военная операция на украине

андрей садовой

украина

киев

львов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Семь областей Украины подключены к электроснабжению после ударов по инфраструктуре, заявили в четверг в эфире телемарафона."На данный момент, по данным офиса президента, запитано семь областей. Это Киевская, подконтрольная Киеву часть Запорожской области, Черновицкая, Черниговская, Волынская, Ровненская и Черкасская. Также свет есть в большинстве регионов Львовской, Винницкой и Одесской областей", - сообщили в эфире всеукраинского телеканала "Рада".Уточняется, что наиболее сложная ситуация со светом в Киеве и Днепропетровске.Ранее в среду по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, заявили позднее в администрации региона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/elektrichestvo-1833700337.html

https://ria.ru/20221123/elektrosnabzhenie-1833682734.html

украина

киев

львов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей садовой, украина, киев, львов, вооруженные силы рф