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Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/donetsk-1834042644.html
Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк
Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк
Украинские войска трижды обстреляли Донецк за полчаса, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:29
2022-11-24T18:51
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Донецк за полчаса, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.46 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.12 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины
18:29 24.11.2022 (обновлено: 18:51 24.11.2022)
 
Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк

СЦКК: ВСУ за полчаса выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Донецк за полчаса, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.46 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.12 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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