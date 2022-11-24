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Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.11.2022

Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк

Украинские войска трижды обстреляли Донецк за полчаса, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:29

2022-11-24T18:29

2022-11-24T18:51

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Донецк за полчаса, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.46 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.12 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины