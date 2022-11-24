В Москве высаживают деревья на Ленинском проспекте и Беломорской улице
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыВ Москве начали высадку крупномеров на Ленинском проспекте и Беломорской улице
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
В Москве начали высадку крупномеров на Ленинском проспекте и Беломорской улице
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Специалисты начали высадку взрослых деревьев на Ленинском проспекте и Беломорской улице, планируется высадить более пяти тысяч крупномеров, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году продолжаем мероприятия по озеленению видовых пространств и ключевых магистралей, в общей сложности высадим более 5 тысяч крупномеров. Осенняя высадка деревьев уже стартовала на Ленинском проспекте и Беломорской улице. Также они появятся на Каширском, Волоколамском, Щелковском и Аминьевском шоссе, улицах 800-летия Москвы, Наметкина, Обручева, Лобачевского, Олонецкая и Березовая аллея", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра отметил, что зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород предпочтение отдается тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.
В сообщении добавляется, что на Беломорской улице от Ленинградского шоссе до Смольной улицы специалисты высаживают липы и клены. Всего там появится более 70 крупномерных деревьев. На участке Ленинского проспекта от проезда Апакова до Университетского проспекта будет высажено свыше 380 крупномеров: более 300 вязов, свыше 30 декоративных яблонь разных сортов, 20 остролистных и красных кленов и порядка 10 красных дубов.
"Деревья высадим как на основном створе проспекта, так и в прилегающих скверах и на разделительной полосе. Деревья высаживаем в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию", - подчеркнули в сообщении.