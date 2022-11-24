https://ria.ru/20221124/derevya-1833904713.html

В Москве высаживают деревья на Ленинском проспекте и Беломорской улице

В Москве высаживают деревья на Ленинском проспекте и Беломорской улице - РИА Новости, 24.11.2022

В Москве высаживают деревья на Ленинском проспекте и Беломорской улице

Специалисты начали высадку взрослых деревьев на Ленинском проспекте и Беломорской улице, планируется высадить более пяти тысяч крупномеров, сообщил заммэра... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:55

2022-11-24T12:55

2022-11-24T12:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

общество

комплекс городского хозяйства москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833904886_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_d0a46c9bd5deee43e5e335f1430d3810.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Специалисты начали высадку взрослых деревьев на Ленинском проспекте и Беломорской улице, планируется высадить более пяти тысяч крупномеров, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В этом году продолжаем мероприятия по озеленению видовых пространств и ключевых магистралей, в общей сложности высадим более 5 тысяч крупномеров. Осенняя высадка деревьев уже стартовала на Ленинском проспекте и Беломорской улице. Также они появятся на Каширском, Волоколамском, Щелковском и Аминьевском шоссе, улицах 800-летия Москвы, Наметкина, Обручева, Лобачевского, Олонецкая и Березовая аллея", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Заммэра отметил, что зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород предпочтение отдается тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.В сообщении добавляется, что на Беломорской улице от Ленинградского шоссе до Смольной улицы специалисты высаживают липы и клены. Всего там появится более 70 крупномерных деревьев. На участке Ленинского проспекта от проезда Апакова до Университетского проспекта будет высажено свыше 380 крупномеров: более 300 вязов, свыше 30 декоративных яблонь разных сортов, 20 остролистных и красных кленов и порядка 10 красных дубов."Деревья высадим как на основном створе проспекта, так и в прилегающих скверах и на разделительной полосе. Деревья высаживаем в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию", - подчеркнули в сообщении.

https://ria.ru/20221121/derevya-1832476169.html

https://ria.ru/20220621/ekomonitoring-1796138860.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы