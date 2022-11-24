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Глава СЖР считает, что блогеры должны отвечать за каждое слово - РИА Новости, 24.11.2022
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Глава СЖР считает, что блогеры должны отвечать за каждое слово
Глава СЖР считает, что блогеры должны отвечать за каждое слово - РИА Новости, 24.11.2022
Глава СЖР считает, что блогеры должны отвечать за каждое слово
Блогеры хотят иметь права журналистов, при этом не желая иметь их обязанности, но они должны отвечать за каждое слово, заявил член Совета по правам человека при РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:26
2022-11-24T15:26
общество
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
союз журналистов россии
роман карманов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Блогеры хотят иметь права журналистов, при этом не желая иметь их обязанности, но они должны отвечать за каждое слово, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.В четверг, как сообщалось в СМИ, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов обратил внимание на то, что Telegram-каналы, на которые подписаны более 100 тысяч человек, должны подходить к подаче информации так же ответственно, как СМИ."Я поддерживаю высказывание коллеги Карманова. Те, кто выходит на огромную аудиторию, должны понимать свою ответственность за каждое слово. И профессиональные журналисты, конечно, это понимают. А блогеры часто хотят иметь права журналистов, но не хотят иметь их обязанности", - говорится в заявлении Соловьева, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.Ранее члены СПЧ в заявлении РИА Новости предлагали наделить Союз журналистов полномочиями для регулирования деятельности блогеров, поскольку иногда последние могут охватывать аудиторию больше, чем некоторые СМИ.
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общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), союз журналистов россии, роман карманов
Общество, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Союз журналистов России, Роман Карманов
15:26 24.11.2022
 
Глава СЖР считает, что блогеры должны отвечать за каждое слово

Глава СЖР Соловьев: блогеры хотят прав, как у журналистов, но не таких же обязанностей

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Владимир Соловьев
Председатель Общероссийской общественной организации Союз журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Владимир Соловьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Блогеры хотят иметь права журналистов, при этом не желая иметь их обязанности, но они должны отвечать за каждое слово, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.
В четверг, как сообщалось в СМИ, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов обратил внимание на то, что Telegram-каналы, на которые подписаны более 100 тысяч человек, должны подходить к подаче информации так же ответственно, как СМИ.
"Я поддерживаю высказывание коллеги Карманова. Те, кто выходит на огромную аудиторию, должны понимать свою ответственность за каждое слово. И профессиональные журналисты, конечно, это понимают. А блогеры часто хотят иметь права журналистов, но не хотят иметь их обязанности", - говорится в заявлении Соловьева, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.
Ранее члены СПЧ в заявлении РИА Новости предлагали наделить Союз журналистов полномочиями для регулирования деятельности блогеров, поскольку иногда последние могут охватывать аудиторию больше, чем некоторые СМИ.
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ОбществоРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Союз журналистов РоссииРоман Карманов
 
 
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