https://ria.ru/20221124/biooruzhie-1833884740.html

Рябков рассказал о военно-биологической деятельности США у границ России

Рябков рассказал о военно-биологической деятельности США у границ России - РИА Новости, 24.11.2022

Рябков рассказал о военно-биологической деятельности США у границ России

Для России неприемлема ситуация, при которой представители иностранных военных ведомств работают с возбудителями и переносчиками особо опасных инфекций в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:59

2022-11-24T11:59

2022-11-24T11:59

сергей рябков

игорь кириллов

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Для России неприемлема ситуация, при которой представители иностранных военных ведомств работают с возбудителями и переносчиками особо опасных инфекций в непосредственной близости от российских границ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Рябков выступил на брифинге в преддверии Девятой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), запланированной на 28 ноября – 16 декабря этого года в Женеве.Открывая мероприятие, он отметил важность документа на современном этапе. При этом Рябков указал, что "у России имеются все основания утверждать, что в самой непосредственной близости к российским границам велась разработка компонентов биологического оружия. В частности, мы наблюдаем соответствующую военно-биологическую активность США и их союзников за пределами национальных границ, в том числе, в соседних с нами государствах". Он заметил, что в подобной деятельности участвуют военные ведомства, их подрядчики."К реализации отдельных проектов напрямую подключаются иностранные военные специалисты", - сказал он, приведя в качестве примера, военно-биологическую деятельность Вашингтона и Киева в лабораториях на подконтрольных Киеву территориях."Для РФ неприемлема ситуация, при которой представители иностранный военных ведомств работают с возбудителями и переносчиками особо опасных инфекций в непосредственной близости от российских границ", - заявил Рябков, указав, что российская сторона рассматривает "это как угрозу национальной безопасности РФ".Например, напомнил замминистра, в сентябре на созванном Россией консультативном совещании в рамках Пятой статьи КБТО эти аргументы были представлены российскими экспертами, которые "дали детальные разъяснения, почему российской стороной сделан вывод о нарушениях конвенции" и изложили конкретные вопросы к США и Украине, которые требуют урегулирования в контексте КБТО.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено из Украины после начала российской специальной военной операции.

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833881602.html

https://ria.ru/20221104/bioproekty-1829264928.html

https://ria.ru/20221103/rezolyutsiya-1828844548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей рябков, игорь кириллов, украина, сша, россия, министерство обороны сша, войска рхбз, в мире