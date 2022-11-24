Рябков рассказал о военно-биологической деятельности США у границ России
Замглавы МИД Рябков: военно-биологическая деятельность США в соседних странах неприемлема
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в медиабанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Для России неприемлема ситуация, при которой представители иностранных военных ведомств работают с возбудителями и переносчиками особо опасных инфекций в непосредственной близости от российских границ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков выступил на брифинге в преддверии Девятой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), запланированной на 28 ноября – 16 декабря этого года в Женеве.
Открывая мероприятие, он отметил важность документа на современном этапе. При этом Рябков указал, что "у России имеются все основания утверждать, что в самой непосредственной близости к российским границам велась разработка компонентов биологического оружия. В частности, мы наблюдаем соответствующую военно-биологическую активность США и их союзников за пределами национальных границ, в том числе, в соседних с нами государствах". Он заметил, что в подобной деятельности участвуют военные ведомства, их подрядчики.
"В ходе такой деятельности собирается информация об инфекционной заболеваемости, выводятся биологические пробы людей и национальные коллекции, содержащие штаммы патогенных микроорганизмов. Изучаются возбудители особо опасных инфекций, в том числе, преодолевающих защитные действия вакцин", - указал он, добавив, что речь также идет и об изучении информации о переносчиках особо опасных инфекций. Рябков выразил обеспокоенность тем фактам, что результатам исследований придается закрытый характер, а финансируется это военными ведомствами третьих стран.
"К реализации отдельных проектов напрямую подключаются иностранные военные специалисты", - сказал он, приведя в качестве примера, военно-биологическую деятельность Вашингтона и Киева в лабораториях на подконтрольных Киеву территориях.
"Для РФ неприемлема ситуация, при которой представители иностранный военных ведомств работают с возбудителями и переносчиками особо опасных инфекций в непосредственной близости от российских границ", - заявил Рябков, указав, что российская сторона рассматривает "это как угрозу национальной безопасности РФ".
"Начиная с марта текущего года мы предъявляем полученные документы и свидетельства, проливающие свет на истинный характер взаимодействия Пентагона и его подрядчиков с украинской стороной в военно-биологической сфере... Подавляющее большинство выдвинутых Россией претензий осталось без должного ответа со стороны США и Украины, они просто отмахиваются от наших сигналов, от наших претензий и не хотят обсуждать по факту то, что им представлено", - сказал Рябков на брифинге в преддверии девятой Обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), которая пройдет в Женеве 28 ноября-16 декабря.
Например, напомнил замминистра, в сентябре на созванном Россией консультативном совещании в рамках Пятой статьи КБТО эти аргументы были представлены российскими экспертами, которые "дали детальные разъяснения, почему российской стороной сделан вывод о нарушениях конвенции" и изложили конкретные вопросы к США и Украине, которые требуют урегулирования в контексте КБТО.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено из Украины после начала российской специальной военной операции.