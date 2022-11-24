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Матвиенко призвала Москву и Минск сообща противостоять попыткам вбить клин - РИА Новости, 24.11.2022
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Матвиенко призвала Москву и Минск сообща противостоять попыткам вбить клин
Матвиенко призвала Москву и Минск сообща противостоять попыткам вбить клин - РИА Новости, 24.11.2022
Матвиенко призвала Москву и Минск сообща противостоять попыткам вбить клин
В условиях беспрецедентного внешнего давления Россия и Белоруссия должны сообща противостоять попыткам Запада вбить клин между нашими странами, заявила спикер... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:45
2022-11-24T14:45
союзное государство
валентина матвиенко
наталья кочанова
белоруссия
россия
политика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В условиях беспрецедентного внешнего давления Россия и Белоруссия должны сообща противостоять попыткам Запада вбить клин между нашими странами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в четверг в ходе встречи с главой верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой."Успехи в деле союзного строительства России и Белоруссии, в формировании единого социально-экономического, миграционного, оборонного пространства – они не вписываются в картину мира, которую пытается нам рисовать "коллективный Запад", оказывают беспрецедентное давление в надежде расколоть политическое, экономическое объединение на пространстве СНГ с участием наших стран", - сказала спикер. Она подчеркнула, что, по мнению западных стран, по отдельности нас легче продавить, заставить подчиниться."Им это точно не удастся, мы знаем, как сообща противостоять такому незаконному внешнему давлению", - отметила политик. По ее словам, именно сейчас, как никогда ранее, "мы должны быть едины и пресекать любые попытки вбить клин в союз наших братских народов".
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валентина матвиенко, наталья кочанова, белоруссия, россия, политика
Союзное государство, Валентина Матвиенко, Наталья Кочанова, Белоруссия, Россия, Политика
14:45 24.11.2022
 
Матвиенко призвала Москву и Минск сообща противостоять попыткам вбить клин

Матвиенко считает, что Россия и Белоруссия должны сообща противостоять попыткам вбить клин

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В условиях беспрецедентного внешнего давления Россия и Белоруссия должны сообща противостоять попыткам Запада вбить клин между нашими странами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в четверг в ходе встречи с главой верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой.
"Успехи в деле союзного строительства России и Белоруссии, в формировании единого социально-экономического, миграционного, оборонного пространства – они не вписываются в картину мира, которую пытается нам рисовать "коллективный Запад", оказывают беспрецедентное давление в надежде расколоть политическое, экономическое объединение на пространстве СНГ с участием наших стран", - сказала спикер. Она подчеркнула, что, по мнению западных стран, по отдельности нас легче продавить, заставить подчиниться.
"Им это точно не удастся, мы знаем, как сообща противостоять такому незаконному внешнему давлению", - отметила политик. По ее словам, именно сейчас, как никогда ранее, "мы должны быть едины и пресекать любые попытки вбить клин в союз наших братских народов".
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Союзное государствоВалентина МатвиенкоНаталья КочановаБелоруссияРоссияПолитика
 
 
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