https://ria.ru/20221124/belorussiya-1833960769.html

Матвиенко призвала Москву и Минск сообща противостоять попыткам вбить клин

Матвиенко призвала Москву и Минск сообща противостоять попыткам вбить клин - РИА Новости, 24.11.2022

Матвиенко призвала Москву и Минск сообща противостоять попыткам вбить клин

В условиях беспрецедентного внешнего давления Россия и Белоруссия должны сообща противостоять попыткам Запада вбить клин между нашими странами, заявила спикер... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:45

2022-11-24T14:45

2022-11-24T14:45

союзное государство

валентина матвиенко

наталья кочанова

белоруссия

россия

политика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В условиях беспрецедентного внешнего давления Россия и Белоруссия должны сообща противостоять попыткам Запада вбить клин между нашими странами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в четверг в ходе встречи с главой верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой."Успехи в деле союзного строительства России и Белоруссии, в формировании единого социально-экономического, миграционного, оборонного пространства – они не вписываются в картину мира, которую пытается нам рисовать "коллективный Запад", оказывают беспрецедентное давление в надежде расколоть политическое, экономическое объединение на пространстве СНГ с участием наших стран", - сказала спикер. Она подчеркнула, что, по мнению западных стран, по отдельности нас легче продавить, заставить подчиниться."Им это точно не удастся, мы знаем, как сообща противостоять такому незаконному внешнему давлению", - отметила политик. По ее словам, именно сейчас, как никогда ранее, "мы должны быть едины и пресекать любые попытки вбить клин в союз наших братских народов".

https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833809532.html

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Кирилл Волков

валентина матвиенко, наталья кочанова, белоруссия, россия, политика