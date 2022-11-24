США нарастили усилия по выявлению "тайных" российских активов, пишут СМИ
WSJ: США в последние месяцы нарастили усилия по выявлению тайных российских активов
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Прокуроры в США за последние месяцы разослали многочисленные повестки, активизировав попытки выявить "тайные" недвижимость и активы российских бизнесменов в стране и тем самым заложить основу для их возможной конфискации, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с данным вопросом источники.
Согласно ее данным, многие из данных повесток нацелены на деловую, банковскую и трастовую документацию, которая может помочь властям США "прорваться сквозь слои сложных структур, предназначенных для сокрытия активов олигархов".
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Как напоминает издание, после начала специальной военной операции РФ правительства западных стран заморозили российские активы на сумму более 330 миллиардов долларов. Порядка 300 миллиардов из данной суммы составляют резервы ЦБ РФ на счетах в иностранных банках. Большая часть из оставшихся 30 миллиардов включает активы российских бизнесменов, включая деньги на их счетах, трасты, яхты, самолеты, недвижимость и драгоценности, пишет издание.
Однако, по словам источников, администрация США сталкивается "с целым рядом юридических сложностей", сопряженных как с поиском активов, так и с процессом их изъятия.
"Арест передает право собственности на активы правительству, тогда как их заморозка лишь блокирует их использование владельцем", - утверждают собеседники газеты.