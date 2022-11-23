https://ria.ru/20221123/zhizneobespechenie-1833718626.html

Жизнеобеспечение Москвы в условиях непогоды осуществляется в штатном режиме

Жизнеобеспечение Москвы в условиях непогоды осуществляется в штатном режиме - РИА Новости, 23.11.2022

Жизнеобеспечение Москвы в условиях непогоды осуществляется в штатном режиме

Городские системы жизнеобеспечения, несмотря на непогоду, работают в штатном режиме, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:47

2022-11-23T16:47

2022-11-23T16:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

общество

московское центральное кольцо (мцк)

комплекс городского хозяйства москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831894244_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_f57fa4cd4a849d44368162093577e91e.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Городские системы жизнеобеспечения, несмотря на непогоду, работают в штатном режиме, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что повсеместно ведутся работы по очистке от снега дорог, улиц и дворов. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка."Для уборки города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями проводятся циклы работ по сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что ближе к вечеру в столичном регионе прогнозируются минусовые температуры, что будет способствовать образованию гололедицы. Он призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улицах и тротуарах, водителей - соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров на дороге.

https://ria.ru/20221123/pogoda-1833585237.html

https://ria.ru/20221122/nepogoda-1833331985.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, общество, московское центральное кольцо (мцк), комплекс городского хозяйства москвы