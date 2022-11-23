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Жизнеобеспечение Москвы в условиях непогоды осуществляется в штатном режиме - РИА Новости, 23.11.2022
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Жизнеобеспечение Москвы в условиях непогоды осуществляется в штатном режиме
Жизнеобеспечение Москвы в условиях непогоды осуществляется в штатном режиме - РИА Новости, 23.11.2022
Жизнеобеспечение Москвы в условиях непогоды осуществляется в штатном режиме
Городские системы жизнеобеспечения, несмотря на непогоду, работают в штатном режиме, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:47
2022-11-23T16:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
общество
московское центральное кольцо (мцк)
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Городские системы жизнеобеспечения, несмотря на непогоду, работают в штатном режиме, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что повсеместно ведутся работы по очистке от снега дорог, улиц и дворов. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка."Для уборки города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями проводятся циклы работ по сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что ближе к вечеру в столичном регионе прогнозируются минусовые температуры, что будет способствовать образованию гололедицы. Он призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улицах и тротуарах, водителей - соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров на дороге.
https://ria.ru/20221123/pogoda-1833585237.html
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, общество, московское центральное кольцо (мцк), комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, Московское центральное кольцо (МЦК), Комплекс городского хозяйства Москвы
16:47 23.11.2022
 

Жизнеобеспечение Москвы в условиях непогоды осуществляется в штатном режиме

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОсенние листья под первым снегом в Парке Горького в Москве
Осенние листья под первым снегом в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Городские системы жизнеобеспечения, несмотря на непогоду, работают в штатном режиме, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Все системы жизнеобеспечения столицы в условиях непогоды - снегопада, ледяного дождя и резких переходов через ноль - функционируют штатно, сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено. Коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов", - отметил Бирюков.
Женщины выгуливают собак в заснеженном сквере - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 11:16
Москвичей ожидают снежные и морозные выходные
Заместитель мэра подчеркнул, что повсеместно ведутся работы по очистке от снега дорог, улиц и дворов. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"Для уборки города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями проводятся циклы работ по сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что ближе к вечеру в столичном регионе прогнозируются минусовые температуры, что будет способствовать образованию гололедицы. Он призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улицах и тротуарах, водителей - соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров на дороге.
Уборка снега на Поклонной горе во время ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 13:23Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч машин борются с непогодой в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковГородское хозяйство МосквыМоскваОбществоМосковское центральное кольцо (МЦК)Комплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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