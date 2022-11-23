Жизнеобеспечение Москвы в условиях непогоды осуществляется в штатном режиме
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОсенние листья под первым снегом в Парке Горького в Москве
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Городские системы жизнеобеспечения, несмотря на непогоду, работают в штатном режиме, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Все системы жизнеобеспечения столицы в условиях непогоды - снегопада, ледяного дождя и резких переходов через ноль - функционируют штатно, сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено. Коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что повсеместно ведутся работы по очистке от снега дорог, улиц и дворов. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"Для уборки города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями проводятся циклы работ по сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что ближе к вечеру в столичном регионе прогнозируются минусовые температуры, что будет способствовать образованию гололедицы. Он призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улицах и тротуарах, водителей - соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров на дороге.