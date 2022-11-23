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Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 93 человек
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 93 человек - РИА Новости, 23.11.2022
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 93 человек
Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло до 93, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T20:55
2022-11-23T20:55
2022-11-23T20:55
в мире
турция
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
twitter
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло до 93, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду на западе Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 01.08 по времени UTC (04.08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Жертв по предварительным данным, нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены. Ранее сообщалось о 68 пострадавших."По имеющимся последним данным число пострадавших составляет 93 человека", - сообщил Коджа в Twitter.
https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833349497.html
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Землетрясение в Турции
Турция: Землетрясение магнитудой 6,1
2022-11-23T20:55
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в мире, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), twitter
В мире, Турция, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Twitter
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 93 человек
Глава Минздрава Коджа: число пострадавших при землетрясении в Турции выросло до 93 человек