https://ria.ru/20221123/zemletryasenie-1833544415.html

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 46 человек

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 46 человек - РИА Новости, 23.11.2022

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 46 человек

Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло до 46 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T09:02

2022-11-23T09:02

2022-11-23T09:28

в мире

турция

стамбул

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло до 46 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).Ранее минздрав сообщал о 35 пострадавших."По данным AFAD, число пострадавших возросло до 46. Тридцать семь из них в Дюздже, шестеро пострадали в Зонгулдаке, по одному в Стамбуле, Болу и Сакарье", - информирует телеканал TRT.По информации AFAD, после землетрясения зафиксированы более 70 афтершоков.Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01.08 по всемирному времени (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Жертв, по предварительным данным, нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены.

https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833349497.html

https://ria.ru/20221123/zemletryasenie-1833529761.html

турция

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, стамбул, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)