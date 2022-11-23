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Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 46 человек - РИА Новости, 23.11.2022
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Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 46 человек
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 46 человек - РИА Новости, 23.11.2022
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 46 человек
Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло до 46 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:02
2022-11-23T09:28
в мире
турция
стамбул
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло до 46 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).Ранее минздрав сообщал о 35 пострадавших."По данным AFAD, число пострадавших возросло до 46. Тридцать семь из них в Дюздже, шестеро пострадали в Зонгулдаке, по одному в Стамбуле, Болу и Сакарье", - информирует телеканал TRT.По информации AFAD, после землетрясения зафиксированы более 70 афтершоков.Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01.08 по всемирному времени (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Жертв, по предварительным данным, нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены.
https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833349497.html
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в мире, турция, стамбул, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Турция, Стамбул, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
09:02 23.11.2022 (обновлено: 09:28 23.11.2022)
 
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 46 человек

Число пострадавших при землетрясении на западе Турции возросло до 46 человек

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло до 46 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
Ранее минздрав сообщал о 35 пострадавших.
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"По данным AFAD, число пострадавших возросло до 46. Тридцать семь из них в Дюздже, шестеро пострадали в Зонгулдаке, по одному в Стамбуле, Болу и Сакарье", - информирует телеканал TRT.
По информации AFAD, после землетрясения зафиксированы более 70 афтершоков.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01.08 по всемирному времени (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Жертв, по предварительным данным, нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
05:01
На западе Турции произошло землетрясение
 
В миреТурцияСтамбулЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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