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Число пострадавших после землетрясения в Турции возросло до 35 человек - РИА Новости, 23.11.2022
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Число пострадавших после землетрясения в Турции возросло до 35 человек
Число пострадавших после землетрясения в Турции возросло до 35 человек - РИА Новости, 23.11.2022
Число пострадавших после землетрясения в Турции возросло до 35 человек
Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло с 22 до 35, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:12
2022-11-23T08:12
в мире
турция
стамбул
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло с 22 до 35, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01.08 по всемирному времени (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Жертв, по предварительным данным, нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены."По имеющейся информации, число пострадавших возросло до 35. Тридцать два из них в Дюздже, по одному в Стамбуле, Болу и Зонгулдаке", - сообщил Коджа в Twitter.
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в мире, турция, стамбул, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Турция, Стамбул, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
08:12 23.11.2022
 
Число пострадавших после землетрясения в Турции возросло до 35 человек

Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло до 35 человек

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло с 22 до 35, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01.08 по всемирному времени (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Жертв, по предварительным данным, нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены.
"По имеющейся информации, число пострадавших возросло до 35. Тридцать два из них в Дюздже, по одному в Стамбуле, Болу и Зонгулдаке", - сообщил Коджа в Twitter.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
05:01
На западе Турции произошло землетрясение
 
В миреТурцияСтамбулЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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