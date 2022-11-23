https://ria.ru/20221123/zemletryasenie-1833538052.html
Число пострадавших после землетрясения в Турции возросло до 35 человек
Число пострадавших после землетрясения в Турции возросло до 35 человек - РИА Новости, 23.11.2022
Число пострадавших после землетрясения в Турции возросло до 35 человек
Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло с 22 до 35, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:12
2022-11-23T08:12
2022-11-23T08:12
в мире
турция
стамбул
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло с 22 до 35, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01.08 по всемирному времени (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Жертв, по предварительным данным, нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены."По имеющейся информации, число пострадавших возросло до 35. Тридцать два из них в Дюздже, по одному в Стамбуле, Болу и Зонгулдаке", - сообщил Коджа в Twitter.
https://ria.ru/20221123/zemletryasenie-1833529761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Турция, Стамбул, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Число пострадавших после землетрясения в Турции возросло до 35 человек
Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло до 35 человек