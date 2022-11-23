https://ria.ru/20221123/zemletryasenie-1833538052.html

Число пострадавших после землетрясения в Турции возросло до 35 человек

Число пострадавших после землетрясения в Турции возросло до 35 человек - РИА Новости, 23.11.2022

Число пострадавших после землетрясения в Турции возросло до 35 человек

Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло с 22 до 35, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T08:12

2022-11-23T08:12

2022-11-23T08:12

в мире

турция

стамбул

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f80a9dcf127d5f8b6f955ff5ed181c.jpg

АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло с 22 до 35, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01.08 по всемирному времени (04.08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Жертв, по предварительным данным, нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены."По имеющейся информации, число пострадавших возросло до 35. Тридцать два из них в Дюздже, по одному в Стамбуле, Болу и Зонгулдаке", - сообщил Коджа в Twitter.

https://ria.ru/20221123/zemletryasenie-1833529761.html

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, стамбул, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)