https://ria.ru/20221123/yugra-1833852807.html

Объем добычи нефти в Югре в 2022 году составит 222 млн тонн

Объем добычи нефти в Югре в 2022 году составит 222 млн тонн - РИА Новости, 24.11.2022

Объем добычи нефти в Югре в 2022 году составит 222 млн тонн

Добыча нефти в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году прогнозируется на уровне 222 миллионов тонн, сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-23T21:16

2022-11-23T21:16

2022-11-24T10:30

ханты-мансийский автономный округ

югра

опек

ямал

наталья комарова

нефть

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Добыча нефти в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году прогнозируется на уровне 222 миллионов тонн, сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе пресс-конференции.ХМАО много лет остается главным нефтедобывающим регионом страны. По одним прогнозам, запасов нефти на этой территории осталось на 20 лет, по другим – хватит еще на несколько поколений."В этом году в силу различных причин, в том числе и договоренности ОПЕК+, в нашем регионе предприятия, по их оценкам, добудут, произведут порядка 222 миллионов тонн нефти, и это больше, чем в предыдущем году", - сказала губернатор.По ее словам, в настоящее время около 50 миллионов тонн нефти добывается из трудноизвлекаемых запасов, ресурсный же потенциал ТРИЗ оценивается в 1,9 миллиарда тонн."Мое глубокое убеждение, мы даже затянули с решениями по добыче нефти и газа в тех количествах, которыми располагают наши недра. И в этой связи все, что связано с достоверностью оценки ресурсов, перевода их в соответствующий уровень для добычи, что нефти, что газа, крайне необходимы, учитывая то, что в данном случае Югра и Ямал обеспечивают экономическую безопасность, устойчивость нашего государства и запросы в мире на этой сырье", - подчеркнула Комарова.Согласно данным правительства Югры, в 2021 году работающие в регионе нефтедобывающие предприятия добыли 215,7 миллиона тонн нефти, что на 5 миллионов тонн (на 2,4%) больше объема добычи 2020 года. Таким образом, по итогам 2022 года объем добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе может вырасти на 2,9%. На трудноизвлекаемые запасы приходится почти 43% от общего объема добычи нефти в регионе.

https://ria.ru/20221122/yugra-1833256930.html

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

югра, опек, ямал, наталья комарова, нефть