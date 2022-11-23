https://ria.ru/20221123/yugra-1833852807.html
Объем добычи нефти в Югре в 2022 году составит 222 млн тонн
Объем добычи нефти в Югре в 2022 году составит 222 млн тонн - РИА Новости, 24.11.2022
Объем добычи нефти в Югре в 2022 году составит 222 млн тонн
Добыча нефти в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году прогнозируется на уровне 222 миллионов тонн, сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-23T21:16
2022-11-23T21:16
2022-11-24T10:30
ханты-мансийский автономный округ
югра
опек
ямал
наталья комарова
нефть
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Добыча нефти в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году прогнозируется на уровне 222 миллионов тонн, сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе пресс-конференции.ХМАО много лет остается главным нефтедобывающим регионом страны. По одним прогнозам, запасов нефти на этой территории осталось на 20 лет, по другим – хватит еще на несколько поколений."В этом году в силу различных причин, в том числе и договоренности ОПЕК+, в нашем регионе предприятия, по их оценкам, добудут, произведут порядка 222 миллионов тонн нефти, и это больше, чем в предыдущем году", - сказала губернатор.По ее словам, в настоящее время около 50 миллионов тонн нефти добывается из трудноизвлекаемых запасов, ресурсный же потенциал ТРИЗ оценивается в 1,9 миллиарда тонн."Мое глубокое убеждение, мы даже затянули с решениями по добыче нефти и газа в тех количествах, которыми располагают наши недра. И в этой связи все, что связано с достоверностью оценки ресурсов, перевода их в соответствующий уровень для добычи, что нефти, что газа, крайне необходимы, учитывая то, что в данном случае Югра и Ямал обеспечивают экономическую безопасность, устойчивость нашего государства и запросы в мире на этой сырье", - подчеркнула Комарова.Согласно данным правительства Югры, в 2021 году работающие в регионе нефтедобывающие предприятия добыли 215,7 миллиона тонн нефти, что на 5 миллионов тонн (на 2,4%) больше объема добычи 2020 года. Таким образом, по итогам 2022 года объем добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе может вырасти на 2,9%. На трудноизвлекаемые запасы приходится почти 43% от общего объема добычи нефти в регионе.
https://ria.ru/20221122/yugra-1833256930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
югра, опек, ямал, наталья комарова, нефть
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Югра, ОПЕК, Ямал, Наталья Комарова, Нефть
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Добыча нефти в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году прогнозируется на уровне 222 миллионов тонн, сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе пресс-конференции.
ХМАО много лет остается главным нефтедобывающим регионом страны. По одним прогнозам, запасов нефти на этой территории осталось на 20 лет, по другим – хватит еще на несколько поколений.
"В этом году в силу различных причин, в том числе и договоренности ОПЕК+
, в нашем регионе предприятия, по их оценкам, добудут, произведут порядка 222 миллионов тонн нефти, и это больше, чем в предыдущем году", - сказала губернатор.
По ее словам, в настоящее время около 50 миллионов тонн нефти добывается из трудноизвлекаемых запасов, ресурсный же потенциал ТРИЗ оценивается в 1,9 миллиарда тонн.
"Мое глубокое убеждение, мы даже затянули с решениями по добыче нефти и газа в тех количествах, которыми располагают наши недра. И в этой связи все, что связано с достоверностью оценки ресурсов, перевода их в соответствующий уровень для добычи, что нефти, что газа, крайне необходимы, учитывая то, что в данном случае Югра
и Ямал
обеспечивают экономическую безопасность, устойчивость нашего государства и запросы в мире на этой сырье", - подчеркнула Комарова.
Согласно данным правительства Югры, в 2021 году работающие в регионе нефтедобывающие предприятия добыли 215,7 миллиона тонн нефти, что на 5 миллионов тонн (на 2,4%) больше объема добычи 2020 года. Таким образом, по итогам 2022 года объем добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе может вырасти на 2,9%. На трудноизвлекаемые запасы приходится почти 43% от общего объема добычи нефти в регионе.