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Число пострадавших при взрыве в Иерусалиме возросло до десяти
Число пострадавших при взрыве в Иерусалиме возросло до десяти - РИА Новости, 23.11.2022
Число пострадавших при взрыве в Иерусалиме возросло до десяти
Число пострадавших в результате взрыва в Иерусалиме возросло до 10, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:06
2022-11-23T09:06
2022-11-23T09:23
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в Иерусалиме возросло до 10, сообщает газета Jerusalem Post.Ранее сообщалось о семи пострадавших."Предполагаемый теракт: 10 человек пострадали из-за взрыва вблизи въезда в Иерусалим", - говорится в сообщении издания в Twitter.Ранее издание информировало, что в Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим, израиль
В мире, Иерусалим, Израиль
Материал дополняется
09:06 23.11.2022 (обновлено: 09:23 23.11.2022)
Число пострадавших при взрыве в Иерусалиме возросло до десяти
Jerusalem Post: число пострадавших при взрыве в Иерусалиме возросло до десяти
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Число пострадавших в результате взрыва в Иерусалиме возросло до 10, сообщает газета Jerusalem Post
.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.
"Предполагаемый теракт: 10 человек пострадали из-за взрыва вблизи въезда в Иерусалим", - говорится в сообщении издания в Twitter.
Ранее издание информировало, что в Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости.