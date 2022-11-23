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Число пострадавших при взрыве в Иерусалиме возросло до десяти - РИА Новости, 23.11.2022
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Число пострадавших при взрыве в Иерусалиме возросло до десяти
Число пострадавших при взрыве в Иерусалиме возросло до десяти - РИА Новости, 23.11.2022
Число пострадавших при взрыве в Иерусалиме возросло до десяти
Число пострадавших в результате взрыва в Иерусалиме возросло до 10, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:06
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в Иерусалиме возросло до 10, сообщает газета Jerusalem Post.Ранее сообщалось о семи пострадавших."Предполагаемый теракт: 10 человек пострадали из-за взрыва вблизи въезда в Иерусалим", - говорится в сообщении издания в Twitter.Ранее издание информировало, что в Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости.
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в мире, иерусалим, израиль
В мире, Иерусалим, Израиль
Материал дополняется
09:06 23.11.2022 (обновлено: 09:23 23.11.2022)
 
Число пострадавших при взрыве в Иерусалиме возросло до десяти

Jerusalem Post: число пострадавших при взрыве в Иерусалиме возросло до десяти

© AFP 2022 / Menahem KahanaНа месте взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме. 23 ноября 2022
На месте взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме. 23 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / Menahem Kahana
На месте взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме. 23 ноября 2022
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в Иерусалиме возросло до 10, сообщает газета Jerusalem Post.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.
"Предполагаемый теракт: 10 человек пострадали из-за взрыва вблизи въезда в Иерусалим", - говорится в сообщении издания в Twitter.
Ранее издание информировало, что в Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости.
 
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