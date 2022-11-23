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Число пострадавших при взрыве в Иерусалиме возросло до десяти

Число пострадавших при взрыве в Иерусалиме возросло до десяти - РИА Новости, 23.11.2022

Число пострадавших при взрыве в Иерусалиме возросло до десяти

Число пострадавших в результате взрыва в Иерусалиме возросло до 10, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T09:06

2022-11-23T09:06

2022-11-23T09:23

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в Иерусалиме возросло до 10, сообщает газета Jerusalem Post.Ранее сообщалось о семи пострадавших."Предполагаемый теракт: 10 человек пострадали из-за взрыва вблизи въезда в Иерусалим", - говорится в сообщении издания в Twitter.Ранее издание информировало, что в Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иерусалим, израиль