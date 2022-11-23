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Израильская полиция рассматривает версию теракта после взрыва в Иерусалиме

Израильская полиция рассматривает версию теракта после взрыва в Иерусалиме - РИА Новости, 23.11.2022

Израильская полиция рассматривает версию теракта после взрыва в Иерусалиме

Полиция Израиля изучает различные версии взрыва у автобусной станции в Иерусалиме, включая теракт, сообщает издание Jerusalem Post. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T08:48

2022-11-23T08:48

2022-11-23T08:48

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция Израиля изучает различные версии взрыва у автобусной станции в Иерусалиме, включая теракт, сообщает издание Jerusalem Post.Ранее сообщалось, что взрыв произошел в среду утром рядом с центральной автобусной станцией в Иерусалиме, сообщается о большом количестве пострадавших. Медики сообщают о как минимум семи пострадавших."Причина взрыва до сих пор неизвестна, израильская полиция расследует несколько возможных версий, включая возможность теракта", - говорится в сообщении издания.

https://ria.ru/20221122/irak-1833232892.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иерусалим, израиль