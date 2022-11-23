https://ria.ru/20221123/ugol-1833680088.html
Кузбасс по итогам года вывезет на рынки АТР 48,5 млн тонн угля
Кузбасс по итогам года вывезет на рынки АТР 48,5 млн тонн угля - РИА Новости, 23.11.2022
Кузбасс по итогам года вывезет на рынки АТР 48,5 млн тонн угля
Кузбасс из-за западных санкций на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона вывезет максимум 48,5 миллионов тонн угля вместо запланированных 58 миллионов тонн,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:34
2022-11-23T15:34
2022-11-23T15:34
кемеровская область
сергей цивилев
экономика
цены на нефть
ржд
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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Кузбасс из-за западных санкций на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона вывезет максимум 48,5 миллионов тонн угля вместо запланированных 58 миллионов тонн, также планируется сокращение вывоза угля и в 2023 году, сообщил в бюджетном послании к депутатам Законодательного собрания Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев."Ситуация в (угольной – ред.) отрасли сложная. Угольные компании попали под санкции, с 10 августа вступило в действие эмбарго на поставки российского угля в страны Евросоюза. Наши угольщики нашли новые рынки, выстроили новые логистические цепочки. Но по-прежнему главной проблемой остается вывоз угля. Для всей нашей страны и для Кузбасса приоритетными являются рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2022 году по поручению Президента в восточном направлении мы должны были вывезти на экспорт за год 58 миллионов тонн угля, но вывезут РЖД в лучшем случае 48,5 миллионов тонн", – сказал Цивилев.Также по словам губернатора в 2023 году по поручению президента в восточном направлении из Кузбасса должно быть вывезено 63 миллиона тонн."А РЖД нам предлагает вывезти 52,5 миллиона тонн, это на 10,5 миллиона тонн меньше, чем указано в поручении президента. При этом наши угольщики могут намного больше добывать и поставлять угольной продукции потребителям", – сказал Цивилев.Также губернатор подчеркнул, что увеличение вывоза угля в восточном направлении остается важнейшим вопросом для региона, который власти Кузбасса будут отстаивать на всех уровнях.
https://ria.ru/20221123/nalogi-1833576471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, сергей цивилев, экономика, цены на нефть, ржд
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Экономика, Цены на нефть, РЖД
КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Кузбасс из-за западных санкций на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона вывезет максимум 48,5 миллионов тонн угля вместо запланированных 58 миллионов тонн, также планируется сокращение вывоза угля и в 2023 году, сообщил в бюджетном послании к депутатам Законодательного собрания Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев.
"Ситуация в (угольной – ред.) отрасли сложная. Угольные компании попали под санкции, с 10 августа вступило в действие эмбарго на поставки российского угля в страны Евросоюза. Наши угольщики нашли новые рынки, выстроили новые логистические цепочки. Но по-прежнему главной проблемой остается вывоз угля. Для всей нашей страны и для Кузбасса приоритетными являются рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2022 году по поручению Президента в восточном направлении мы должны были вывезти на экспорт за год 58 миллионов тонн угля, но вывезут РЖД
в лучшем случае 48,5 миллионов тонн", – сказал Цивилев.
Также по словам губернатора в 2023 году по поручению президента в восточном направлении из Кузбасса должно быть вывезено 63 миллиона тонн.
"А РЖД нам предлагает вывезти 52,5 миллиона тонн, это на 10,5 миллиона тонн меньше, чем указано в поручении президента. При этом наши угольщики могут намного больше добывать и поставлять угольной продукции потребителям", – сказал Цивилев.
Также губернатор подчеркнул, что увеличение вывоза угля в восточном направлении остается важнейшим вопросом для региона, который власти Кузбасса будут отстаивать на всех уровнях.