https://ria.ru/20221123/ugol-1833680088.html

Кузбасс по итогам года вывезет на рынки АТР 48,5 млн тонн угля

Кузбасс по итогам года вывезет на рынки АТР 48,5 млн тонн угля - РИА Новости, 23.11.2022

Кузбасс по итогам года вывезет на рынки АТР 48,5 млн тонн угля

Кузбасс из-за западных санкций на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона вывезет максимум 48,5 миллионов тонн угля вместо запланированных 58 миллионов тонн,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:34

2022-11-23T15:34

2022-11-23T15:34

кемеровская область

сергей цивилев

экономика

цены на нефть

ржд

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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Кузбасс из-за западных санкций на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона вывезет максимум 48,5 миллионов тонн угля вместо запланированных 58 миллионов тонн, также планируется сокращение вывоза угля и в 2023 году, сообщил в бюджетном послании к депутатам Законодательного собрания Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев."Ситуация в (угольной – ред.) отрасли сложная. Угольные компании попали под санкции, с 10 августа вступило в действие эмбарго на поставки российского угля в страны Евросоюза. Наши угольщики нашли новые рынки, выстроили новые логистические цепочки. Но по-прежнему главной проблемой остается вывоз угля. Для всей нашей страны и для Кузбасса приоритетными являются рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2022 году по поручению Президента в восточном направлении мы должны были вывезти на экспорт за год 58 миллионов тонн угля, но вывезут РЖД в лучшем случае 48,5 миллионов тонн", – сказал Цивилев.Также по словам губернатора в 2023 году по поручению президента в восточном направлении из Кузбасса должно быть вывезено 63 миллиона тонн."А РЖД нам предлагает вывезти 52,5 миллиона тонн, это на 10,5 миллиона тонн меньше, чем указано в поручении президента. При этом наши угольщики могут намного больше добывать и поставлять угольной продукции потребителям", – сказал Цивилев.Также губернатор подчеркнул, что увеличение вывоза угля в восточном направлении остается важнейшим вопросом для региона, который власти Кузбасса будут отстаивать на всех уровнях.

https://ria.ru/20221123/nalogi-1833576471.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кемеровская область, сергей цивилев, экономика, цены на нефть, ржд