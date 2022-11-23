https://ria.ru/20221123/tranzaktsii-1833523640.html

США разрешили поставки российской нефти в ряд стран ЕС

США разрешили поставки российской нефти в ряд стран ЕС - РИА Новости, 23.11.2022

США разрешили поставки российской нефти в ряд стран ЕС

Минфин США опубликовал генеральную лицензию, в которой содержатся разъяснения, связанные с ограничением на закупку российской нефти. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T01:30

2022-11-23T01:30

2022-11-23T02:14

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Минфин США опубликовал генеральную лицензию, в которой содержатся разъяснения, связанные с ограничением на закупку российской нефти.В частности, Вашингтон разрешил проводить финансовые операции, связанные с поставками российской сырой нефти, в Болгарию, Хорватию, а также в ряд не имеющих выхода к морю стран Евросоюза, Потолок цен на российскую нефть, как заявили в минфине США, не будет применяться в случае ее существенной переработки за пределами России.При этом американские лица могут оказывать услуги, которые связаны с российской нефтью, купленной выше ценового лимита, если они обнаружат это только в процессе аттестации и получат специальную лицензию.США разрешили транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти только в экстренных ситуациях, связанных с риском для жизни экипажа и защиты окружающей среды."Все транзакции... необходимые для решения экстренных ситуаций на судах, связанные со здоровьем или безопасностью экипажа, защитой окружающей среды, включая безопасную постановку в док, стоянку на якоре, экстренные ремонты или спасательные операции, разрешены", - указано в документе.США до 30 сентября 2023 года также разрешили все транзакции, связанные с морскими перевозками сырой нефти в Японию с проекта "Сахалин-2" при условии, что "продукт производства "Сахалин-2" полностью импортируется в Японию".При это в американском минфине заявили, что ограничение цен на российскую нефть, планируемое странами G7, не отменяет уже введенного запрета на ее ввоз в США. Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потреб

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/neft-1833416898.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/tsena-na-neft-1833510536.html

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822074318.html

болгария

хорватия

сша

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цены на нефть, болгария, хорватия, сша