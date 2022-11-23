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Здание техникума приватизируют в подмосковном Воскресенске
Здание техникума приватизируют в подмосковном Воскресенске - РИА Новости, 23.11.2022
Здание техникума приватизируют в подмосковном Воскресенске
Здание техникума в поселке имени Цюрупы приватизируют в городском округе Воскресенск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:31
2022-11-23T14:31
2022-11-23T14:31
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Здание техникума в поселке имени Цюрупы приватизируют в городском округе Воскресенск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.В состав имущественного комплекса входят: здание бойлерной площадью 78,6 квадратных метров, производственное здание площадью 511 квадратных метров и земельный участок площадью 2,5 тысяч "квадратов"."Ранее здесь находился профессиональный колледж. Что касается будущего, инвестор должен быть готов использовать комплекс по назначению, а именно для осуществления образовательной деятельности", - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Она добавила, что начальная цена имущественного комплекса составляет 4,6 миллиона рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость, воскресенск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коммерческая недвижимость, Воскресенск