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Здание техникума приватизируют в подмосковном Воскресенске - РИА Новости, 23.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221123/tekhnikum-1833656174.html
Здание техникума приватизируют в подмосковном Воскресенске
Здание техникума приватизируют в подмосковном Воскресенске - РИА Новости, 23.11.2022
Здание техникума приватизируют в подмосковном Воскресенске
Здание техникума в поселке имени Цюрупы приватизируют в городском округе Воскресенск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:31
2022-11-23T14:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коммерческая недвижимость
воскресенск
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Здание техникума в поселке имени Цюрупы приватизируют в городском округе Воскресенск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.В состав имущественного комплекса входят: здание бойлерной площадью 78,6 квадратных метров, производственное здание площадью 511 квадратных метров и земельный участок площадью 2,5 тысяч "квадратов"."Ранее здесь находился профессиональный колледж. Что касается будущего, инвестор должен быть готов использовать комплекс по назначению, а именно для осуществления образовательной деятельности", - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Она добавила, что начальная цена имущественного комплекса составляет 4,6 миллиона рублей.
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московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость, воскресенск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коммерческая недвижимость, Воскресенск
14:31 23.11.2022
 

Здание техникума приватизируют в подмосковном Воскресенске

© Фото : Министерство имущественных отношений Московской областиЗдание техникума приватизируют в подмосковном Воскресенске
Здание техникума приватизируют в подмосковном Воскресенске - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Министерство имущественных отношений Московской области
Здание техникума приватизируют в подмосковном Воскресенске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Здание техникума в поселке имени Цюрупы приватизируют в городском округе Воскресенск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
В состав имущественного комплекса входят: здание бойлерной площадью 78,6 квадратных метров, производственное здание площадью 511 квадратных метров и земельный участок площадью 2,5 тысяч "квадратов".
"Ранее здесь находился профессиональный колледж. Что касается будущего, инвестор должен быть готов использовать комплекс по назначению, а именно для осуществления образовательной деятельности", - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Она добавила, что начальная цена имущественного комплекса составляет 4,6 миллиона рублей.
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