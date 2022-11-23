https://ria.ru/20221123/tekhnikum-1833656174.html

Здание техникума приватизируют в подмосковном Воскресенске

Здание техникума приватизируют в подмосковном Воскресенске - РИА Новости, 23.11.2022

Здание техникума приватизируют в подмосковном Воскресенске

Здание техникума в поселке имени Цюрупы приватизируют в городском округе Воскресенск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:31

2022-11-23T14:31

2022-11-23T14:31

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Здание техникума в поселке имени Цюрупы приватизируют в городском округе Воскресенск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.В состав имущественного комплекса входят: здание бойлерной площадью 78,6 квадратных метров, производственное здание площадью 511 квадратных метров и земельный участок площадью 2,5 тысяч "квадратов"."Ранее здесь находился профессиональный колледж. Что касается будущего, инвестор должен быть готов использовать комплекс по назначению, а именно для осуществления образовательной деятельности", - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Она добавила, что начальная цена имущественного комплекса составляет 4,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20221011/zdanie-1823096703.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость, воскресенск