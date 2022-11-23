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В Чувашии около 6500 домов остались без света из-за ледяного дождя - РИА Новости, 23.11.2022
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В Чувашии около 6500 домов остались без света из-за ледяного дождя
В Чувашии около 6500 домов остались без света из-за ледяного дождя - РИА Новости, 23.11.2022
В Чувашии около 6500 домов остались без света из-за ледяного дождя
Около 6,5 тысячи домов в 14 районах Чувашии остались без электроснабжения из-за ледяного дождя и ветра, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:17
2022-11-23T19:17
погода
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Около 6,5 тысячи домов в 14 районах Чувашии остались без электроснабжения из-за ледяного дождя и ветра, сообщает МЧС республики."Вечером 23 ноября из-за продолжающихся осадков в виде ледяного дождя и мокрого снега произошло нарушение электроснабжения в 14 муниципальных образованиях Чувашии. По данным на 17.30, в зону отключений попали 45 населенных пунктов, около 6,5 тысячи жилых домов с населением более 14 тысяч человек и 19 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте ведутся аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы 23 бригады энергетиков и 23 единицы техники.
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россия
чувашская республика (чувашия)
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погода, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, чувашская республика (чувашия)
Погода, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Чувашская Республика (Чувашия)
19:17 23.11.2022
 
В Чувашии около 6500 домов остались без света из-за ледяного дождя

Около 6500 домов в 14 районах Чувашии остались без электроснабжения из-за ледяного дождя

© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в медиабанкОбледеневшая ЛЭП
Обледеневшая ЛЭП - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Около 6,5 тысячи домов в 14 районах Чувашии остались без электроснабжения из-за ледяного дождя и ветра, сообщает МЧС республики.
"Вечером 23 ноября из-за продолжающихся осадков в виде ледяного дождя и мокрого снега произошло нарушение электроснабжения в 14 муниципальных образованиях Чувашии. По данным на 17.30, в зону отключений попали 45 населенных пунктов, около 6,5 тысячи жилых домов с населением более 14 тысяч человек и 19 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ведутся аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы 23 бригады энергетиков и 23 единицы техники.
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ПогодаПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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