https://ria.ru/20221123/svet-1833771673.html
В Чувашии около 6500 домов остались без света из-за ледяного дождя
В Чувашии около 6500 домов остались без света из-за ледяного дождя - РИА Новости, 23.11.2022
В Чувашии около 6500 домов остались без света из-за ледяного дождя
Около 6,5 тысячи домов в 14 районах Чувашии остались без электроснабжения из-за ледяного дождя и ветра, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:17
2022-11-23T19:17
2022-11-23T19:17
погода
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Около 6,5 тысячи домов в 14 районах Чувашии остались без электроснабжения из-за ледяного дождя и ветра, сообщает МЧС республики."Вечером 23 ноября из-за продолжающихся осадков в виде ледяного дождя и мокрого снега произошло нарушение электроснабжения в 14 муниципальных образованиях Чувашии. По данным на 17.30, в зону отключений попали 45 населенных пунктов, около 6,5 тысячи жилых домов с населением более 14 тысяч человек и 19 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте ведутся аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы 23 бригады энергетиков и 23 единицы техники.
https://ria.ru/20221122/pogoda-1833510173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, чувашская республика (чувашия)
Погода, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии около 6500 домов остались без света из-за ледяного дождя
Около 6500 домов в 14 районах Чувашии остались без электроснабжения из-за ледяного дождя