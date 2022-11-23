https://ria.ru/20221123/svekla-1833577610.html

В Липецкой области собрали почти 5 млн тонн сахарной свеклы

В Липецкой области собрали почти 5 млн тонн сахарной свеклы - РИА Новости, 23.11.2022

В Липецкой области собрали почти 5 млн тонн сахарной свеклы

В Липецкой области, несмотря на сложные погодные условия, собраны 4,7 миллиона тонн сахарной свеклы, что почти на 20 процентов больше показателей прошлого года, РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:52

2022-11-23T10:52

2022-11-23T10:52

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. В Липецкой области, несмотря на сложные погодные условия, собраны 4,7 миллиона тонн сахарной свеклы, что почти на 20 процентов больше показателей прошлого года, тогда было собрано чуть менее четырех миллионов тонн, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, корнеплоды осталось убрать с 6 процентов территорий. Благодаря применяемым научным технологиям и опыту липецких аграриев урожайность в текущем году составляет 443,4 центнеров с гектара. На 22 ноября прошлого года урожайность составляла 364,4 центнера с гектара. Артамонов отметил, что свеклу перерабатывают шесть сахарных заводов региона. На текущий момент из корнеплодов нового урожая получено уже более 435 тысяч тонн сахара."Липецкие аграрии, как обычно, радуют своими успехами на полях и оправдывают возложенные на них надежды по обеспечению продовольственной безопасности", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221122/sad-1833448293.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов