https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833654838.html
ВС России уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.11.2022
ВС России уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении
ВС РФ на Донецком направлении в ходе продолжающегося наступления за прошедшие сутки уничтожили более 60 украинских боевиков и пять бронемашин украинских войск,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:28
2022-11-23T14:28
2022-11-23T14:34
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении в ходе продолжающегося наступления за прошедшие сутки уничтожили более 60 украинских боевиков и пять бронемашин украинских войск, сообщили в среду в Минобороны России."На Донецком направлении подразделения российских войск продолжали наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожены более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833656908.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
14:28 23.11.2022 (обновлено: 14:34 23.11.2022)
ВС России уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении