https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833654838.html

ВС России уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.11.2022

ВС России уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ на Донецком направлении в ходе продолжающегося наступления за прошедшие сутки уничтожили более 60 украинских боевиков и пять бронемашин украинских войск,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:28

2022-11-23T14:28

2022-11-23T14:34

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении в ходе продолжающегося наступления за прошедшие сутки уничтожили более 60 украинских боевиков и пять бронемашин украинских войск, сообщили в среду в Минобороны России."На Донецком направлении подразделения российских войск продолжали наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожены более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833656908.html

россия

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Дарья Буймова

россия, безопасность, вооруженные силы украины