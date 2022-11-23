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Липецкая область намерена развивать сотрудничество с турецкими инвесторами

Липецкая область намерена развивать сотрудничество с турецкими инвесторами - РИА Новости, 23.11.2022

Липецкая область намерена развивать сотрудничество с турецкими инвесторами

Власти Липецкой области провели встречу с представителями турецкой компании Arçelik, которая является одним из крупнейших в мире производителей бытовой техники, РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:11

2022-11-23T13:11

2022-11-23T13:11

липецкая область

липецкая область

липецк

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игорь артамонов

экономика

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ЛИПЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Власти Липецкой области провели встречу с представителями турецкой компании Arçelik, которая является одним из крупнейших в мире производителей бытовой техники, компания планирует развивать сотрудничество с липецкими промышленными предприятиями по поставкам комплектующих для бытовой техники, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, ранее турецкий холдинг выкупил активы работавшей в Липецке и ушедшей из России американской компании "Whirlpool" – АО "Индезит Интернешнл" и ООО "Вирпул РУС". В регионе Arçelik будет работать под юридическим лицом АО "IHP Appliances". Липецкая площадка является одним из крупнейших заводов в Европе, с полным циклом производства холодильников, морозильников и стиральных машин под различными брендами.Артамонов отметил, что сегодня на предприятии работают 2152 сотрудника. Как заявили представители компании, смена собственника была признана наилучшим вариантом действий для работников, и они намерены продолжать работу в этом же ключе."В Липецкой области есть много производств, способных выпускать высококачественную продукцию в виде комплектующих для бытовой техники. Наша общая цель – наладить партнёрские отношения между местными производителями и крупными зарубежными инвесторами", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221109/truby-1830203560.html

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Алёна Пава

липецкая область, липецк, россия, игорь артамонов, экономика, турция