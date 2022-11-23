https://ria.ru/20221123/soglashenie-1833565169.html

ВЭБ.РФ и Татарстан заключили соглашение на 65,4 миллиона рублей

ВЭБ.РФ и Татарстан заключили соглашение на 65,4 миллиона рублей - РИА Новости, 23.11.2022

ВЭБ.РФ и Татарстан заключили соглашение на 65,4 миллиона рублей

ВЭБ.РФ и Татарстан заключили первое соглашение на софинансирование инфраструктуры в моногороде на сумму 65,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба президента... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:17

2022-11-23T10:17

2022-11-23T10:17

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

экономика

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КАЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. ВЭБ.РФ и Татарстан заключили первое соглашение на софинансирование инфраструктуры в моногороде на сумму 65,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Первое соглашение о софинансировании инфраструктуры заключено на сумму 65,4 миллиона рублей на строительство инфраструктурных объектов к заводам по производству холодильного морозильного оборудования и водонагревателей в Набережных Челнах", - говорится в сообщении.Соглашение подписали президент Татарстана Рустам Минниханов и главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева. При поддержке ВЭБ.РФ в Набережных Челнах, как отмечается, появится дополнительно более 1 тысячи новых рабочих мест, будет привлечено свыше 9 миллиардов рублей инвестиций."ВЭБ.РФ выдаст первые деньги на инфраструктурный проект в моногороде. Сегодня любые дополнительные средства являются огромной поддержкой для таких территорий. Моногорода активно включились в работу, заявки поступают каждый день, следующие проекты уже на подходе", - прокомментировала подписание Макиева.По словам Минниханова, подписанное соглашение позволяет создать необходимую инфраструктуру для работы инвесторов, будет проведено строительство внеплощадных сетей, а это, в свою очередь, ускорит запуск новых заводов".За счет средств корпорации развития к предприятиям построят внеплощадочные сети, в частности, ливневую канализацию, сети водоснабжения и водоотведения. Благодаря развитию проектов упомянутых заводов в регионе появится целый кластер производителей компонентной базы для производства бытовой техники, а также получится значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции и географию продаж, в том числе на экспорт.

https://ria.ru/20221122/pomosch-1833399162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, экономика