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ВЭБ.РФ и Татарстан заключили соглашение на 65,4 миллиона рублей
ВЭБ.РФ и Татарстан заключили соглашение на 65,4 миллиона рублей - РИА Новости, 23.11.2022
ВЭБ.РФ и Татарстан заключили соглашение на 65,4 миллиона рублей
ВЭБ.РФ и Татарстан заключили первое соглашение на софинансирование инфраструктуры в моногороде на сумму 65,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба президента... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:17
2022-11-23T10:17
2022-11-23T10:17
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
экономика
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КАЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. ВЭБ.РФ и Татарстан заключили первое соглашение на софинансирование инфраструктуры в моногороде на сумму 65,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Первое соглашение о софинансировании инфраструктуры заключено на сумму 65,4 миллиона рублей на строительство инфраструктурных объектов к заводам по производству холодильного морозильного оборудования и водонагревателей в Набережных Челнах", - говорится в сообщении.Соглашение подписали президент Татарстана Рустам Минниханов и главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева. При поддержке ВЭБ.РФ в Набережных Челнах, как отмечается, появится дополнительно более 1 тысячи новых рабочих мест, будет привлечено свыше 9 миллиардов рублей инвестиций."ВЭБ.РФ выдаст первые деньги на инфраструктурный проект в моногороде. Сегодня любые дополнительные средства являются огромной поддержкой для таких территорий. Моногорода активно включились в работу, заявки поступают каждый день, следующие проекты уже на подходе", - прокомментировала подписание Макиева.По словам Минниханова, подписанное соглашение позволяет создать необходимую инфраструктуру для работы инвесторов, будет проведено строительство внеплощадных сетей, а это, в свою очередь, ускорит запуск новых заводов".За счет средств корпорации развития к предприятиям построят внеплощадочные сети, в частности, ливневую канализацию, сети водоснабжения и водоотведения. Благодаря развитию проектов упомянутых заводов в регионе появится целый кластер производителей компонентной базы для производства бытовой техники, а также получится значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции и географию продаж, в том числе на экспорт.
https://ria.ru/20221122/pomosch-1833399162.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, экономика
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Экономика
КАЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. ВЭБ.РФ и Татарстан заключили первое соглашение на софинансирование инфраструктуры в моногороде на сумму 65,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Первое соглашение о софинансировании инфраструктуры заключено на сумму 65,4 миллиона рублей на строительство инфраструктурных объектов к заводам по производству холодильного морозильного оборудования и водонагревателей в Набережных Челнах", - говорится в сообщении.
Соглашение подписали президент Татарстана Рустам Минниханов
и главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева
. При поддержке ВЭБ.РФ в Набережных Челнах
, как отмечается, появится дополнительно более 1 тысячи новых рабочих мест, будет привлечено свыше 9 миллиардов рублей инвестиций.
"ВЭБ.РФ выдаст первые деньги на инфраструктурный проект в моногороде. Сегодня любые дополнительные средства являются огромной поддержкой для таких территорий. Моногорода активно включились в работу, заявки поступают каждый день, следующие проекты уже на подходе", - прокомментировала подписание Макиева.
По словам Минниханова, подписанное соглашение позволяет создать необходимую инфраструктуру для работы инвесторов, будет проведено строительство внеплощадных сетей, а это, в свою очередь, ускорит запуск новых заводов".
За счет средств корпорации развития к предприятиям построят внеплощадочные сети, в частности, ливневую канализацию, сети водоснабжения и водоотведения. Благодаря развитию проектов упомянутых заводов в регионе появится целый кластер производителей компонентной базы для производства бытовой техники, а также получится значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции и географию продаж, в том числе на экспорт.