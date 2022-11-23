https://ria.ru/20221123/shkola-1833653497.html

В Иванове построили новую начальную школу на 350 мест

В Иванове построили новую начальную школу на 350 мест - РИА Новости, 23.11.2022

В Иванове построили новую начальную школу на 350 мест

Новое здание начальной школы построили в Рождественском микрорайоне города Иваново, образовательное учреждение планируют открыть в начале нового года, сообщил... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:25

2022-11-23T14:25

2022-11-23T14:25

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ивановская область

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ИВАНОВО, 23 ноя — РИА Новости. Новое здание начальной школы построили в Рождественском микрорайоне города Иваново, образовательное учреждение планируют открыть в начале нового года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Это вторая школа, построенная в Иванове в течение полутора лет. В настоящее время здание полностью готово, благоустроена близлежащая территория, завершены работы по устройству спортивного ядра, сейчас завершается закупка и установка технологического оборудования", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что строительство начальной школы в микрорайоне Рождественский в Иванове в рамках национального проекта "Образование" началось в 2020 году. На эти цели были направлены более 313 миллионов рублей из средств федерального и областного бюджетов. Планируется, что в школе будут проходить обучение до 350 учеников 1-4 классов. Она позволит разгрузить основное здание гимназии и сократить вторую смену. В данный момент в гимназии учатся более 1,8 тысячи школьников с первого по 11 класс.Новое здание вместе с родителями будущих учеников осмотрел губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.В здание новой школы переедет детская школа искусств.

https://ria.ru/20221004/fok-1821428422.html

https://ria.ru/20220927/ivanovo-1819724510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иваново, ивановская область, станислав воскресенский, общество