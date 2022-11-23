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Сервис поиска секций для детей с инвалидностью появился в Подмосковье
Сервис поиска секций для детей с инвалидностью появился в Подмосковье - РИА Новости, 23.11.2022
Сервис поиска секций для детей с инвалидностью появился в Подмосковье
В Подмосковье создали сервис по поиску кружков и секций для детей с особенностями развития здоровья. Программа сможет автоматически подбирать занятия для детей... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:56
2022-11-23T19:56
2022-11-23T19:56
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Подмосковье создали сервис по поиску кружков и секций для детей с особенностями развития здоровья. Программа сможет автоматически подбирать занятия для детей с учетом запроса. Об этом сообщил телеканал "360".Сервис поиска находится на сайте системы дополнительного образования. Там необходимо указать особенности ребенка. Система самостоятельно подберет подходящие кружки, а также сообщит о том, как проходят занятия. Таким образом родители смогут сэкономить время и понять, что подходит именно их детям."В Подмосковье работает около трех тысяч кружков и секций для детей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь найти их стало еще проще", – заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.В этом году появилась возможность посещать несколько занятий, подав одно заявление через портал региональных госуслуг. Это и занятия музыкой, и правильно подобранный спорт, кружки о здоровье и правилах дорожного движения, развивающие занятия и рукоделие.
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