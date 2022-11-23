https://ria.ru/20221123/proverki-1833655362.html

Более 11 миллионов цифровых проверок детских площадок провели в Подмосковье

Более 11 миллионов цифровых проверок детских площадок провели в Подмосковье - РИА Новости, 23.11.2022

Более 11 миллионов цифровых проверок детских площадок провели в Подмосковье

Свыше 11 миллионов цифровых проверок детских площадок провели в Московской области с 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства информационных... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:29

2022-11-23T14:29

2022-11-23T14:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

реутов

раменский

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Свыше 11 миллионов цифровых проверок детских площадок провели в Московской области с 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства информационных технологий и связи Московской области.Контроль за состоянием осуществляется благодаря приложению "Проверки Подмосковья", где за состоянием ограждений, покрытия детских игровых площадок, контролируют уборку следят более 4 тысяч представителей управляющих организаций. Всего на контроле находятся более 14 тысяч объектов."Только за октябрь 2022 года выполнено более 430 тысяч заданий. Лидерами являются городские округа Раменский, Богородский и Реутов. Всего с момента запуска сервиса было проведено более 11 миллионов проверок", - приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.

https://ria.ru/20220914/podmoskove-1816788393.html

московская область (подмосковье)

реутов

раменский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, реутов, раменский