https://ria.ru/20221123/proverki-1833655362.html
Более 11 миллионов цифровых проверок детских площадок провели в Подмосковье
Более 11 миллионов цифровых проверок детских площадок провели в Подмосковье - РИА Новости, 23.11.2022
Более 11 миллионов цифровых проверок детских площадок провели в Подмосковье
Свыше 11 миллионов цифровых проверок детских площадок провели в Московской области с 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства информационных... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:29
2022-11-23T14:29
2022-11-23T14:29
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Свыше 11 миллионов цифровых проверок детских площадок провели в Московской области с 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства информационных технологий и связи Московской области.Контроль за состоянием осуществляется благодаря приложению "Проверки Подмосковья", где за состоянием ограждений, покрытия детских игровых площадок, контролируют уборку следят более 4 тысяч представителей управляющих организаций. Всего на контроле находятся более 14 тысяч объектов."Только за октябрь 2022 года выполнено более 430 тысяч заданий. Лидерами являются городские округа Раменский, Богородский и Реутов. Всего с момента запуска сервиса было проведено более 11 миллионов проверок", - приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.
https://ria.ru/20220914/podmoskove-1816788393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), общество, реутов, раменский
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Реутов, Раменский