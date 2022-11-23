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Более 11 миллионов цифровых проверок детских площадок провели в Подмосковье - РИА Новости, 23.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221123/proverki-1833655362.html
Более 11 миллионов цифровых проверок детских площадок провели в Подмосковье
Более 11 миллионов цифровых проверок детских площадок провели в Подмосковье - РИА Новости, 23.11.2022
Более 11 миллионов цифровых проверок детских площадок провели в Подмосковье
Свыше 11 миллионов цифровых проверок детских площадок провели в Московской области с 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства информационных... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:29
2022-11-23T14:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
реутов
раменский
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Свыше 11 миллионов цифровых проверок детских площадок провели в Московской области с 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства информационных технологий и связи Московской области.Контроль за состоянием осуществляется благодаря приложению "Проверки Подмосковья", где за состоянием ограждений, покрытия детских игровых площадок, контролируют уборку следят более 4 тысяч представителей управляющих организаций. Всего на контроле находятся более 14 тысяч объектов."Только за октябрь 2022 года выполнено более 430 тысяч заданий. Лидерами являются городские округа Раменский, Богородский и Реутов. Всего с момента запуска сервиса было проведено более 11 миллионов проверок", - приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.
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московская область (подмосковье), общество, реутов, раменский
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Реутов, Раменский
14:29 23.11.2022
 

Более 11 миллионов цифровых проверок детских площадок провели в Подмосковье

© Фото : Главное управление государственного строительного надзора Московской областиВ Подмосковье прошло более 11 млн цифровых проверок детских площадок
В Подмосковье прошло более 11 млн цифровых проверок детских площадок - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Главное управление государственного строительного надзора Московской области
В Подмосковье прошло более 11 млн цифровых проверок детских площадок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Свыше 11 миллионов цифровых проверок детских площадок провели в Московской области с 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства информационных технологий и связи Московской области.
Контроль за состоянием осуществляется благодаря приложению "Проверки Подмосковья", где за состоянием ограждений, покрытия детских игровых площадок, контролируют уборку следят более 4 тысяч представителей управляющих организаций. Всего на контроле находятся более 14 тысяч объектов.
"Только за октябрь 2022 года выполнено более 430 тысяч заданий. Лидерами являются городские округа Раменский, Богородский и Реутов. Всего с момента запуска сервиса было проведено более 11 миллионов проверок", - приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.
Дети играют на площадке - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 17:07Новости Подмосковья
План по установке детских площадок в Подмосковье выполнен на 90%
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоРеутовРаменский
 
 
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