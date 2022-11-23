https://ria.ru/20221123/pozhar-1833592338.html

В резиденции посла Алжира в Москве произошел пожар

В резиденции посла Алжира в Москве произошел пожар - РИА Новости, 23.11.2022

В резиденции посла Алжира в Москве произошел пожар

Возгорание произошло на улице Спиридоновка в центре Москвы, где расположена резиденция посла Алжира, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:41

2022-11-23T11:41

2022-11-23T12:10

москва

происшествия

алжир (республика)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло на улице Спиридоновка в центре Москвы, где расположена резиденция посла Алжира, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы."Сообщение о пожаре поступило в 11.08. Возгорание произошло на втором этаже трехэтажного административного здания старой постройки на улице Спиридоновка, дом 13", - сказал собеседник агентства.Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в электрооборудовании.В настоящее время открытое горение ликвидировано, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 11.26 открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства. По его словам, информация о пострадавших не поступала.Позднее источник добавил, что общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, люди из горящего здания вышли сами до прибытия пожарных.

https://ria.ru/20221122/pozhar-1833283645.html

https://realty.ria.ru/20221122/zelenograd-1833314266.html

москва

алжир (республика)

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Варвара Скокшина

москва, происшествия, алжир (республика)