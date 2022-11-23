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В резиденции посла Алжира в Москве произошел пожар - РИА Новости, 23.11.2022
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В резиденции посла Алжира в Москве произошел пожар
В резиденции посла Алжира в Москве произошел пожар - РИА Новости, 23.11.2022
В резиденции посла Алжира в Москве произошел пожар
Возгорание произошло на улице Спиридоновка в центре Москвы, где расположена резиденция посла Алжира, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:41
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москва
происшествия
алжир (республика)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло на улице Спиридоновка в центре Москвы, где расположена резиденция посла Алжира, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы."Сообщение о пожаре поступило в 11.08. Возгорание произошло на втором этаже трехэтажного административного здания старой постройки на улице Спиридоновка, дом 13", - сказал собеседник агентства.Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в электрооборудовании.В настоящее время открытое горение ликвидировано, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 11.26 открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства. По его словам, информация о пострадавших не поступала.Позднее источник добавил, что общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, люди из горящего здания вышли сами до прибытия пожарных.
https://ria.ru/20221122/pozhar-1833283645.html
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москва, происшествия, алжир (республика)
Москва, Происшествия, Алжир (республика)
11:41 23.11.2022 (обновлено: 12:10 23.11.2022)
 
В резиденции посла Алжира в Москве произошел пожар

В резиденции посла Алжира в центре Москвы произошел пожар

© РИА Новости / Илья ПиталевПроверка пожарного гидранта
Проверка пожарного гидранта - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Проверка пожарного гидранта . Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло на улице Спиридоновка в центре Москвы, где расположена резиденция посла Алжира, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
"Сообщение о пожаре поступило в 11.08. Возгорание произошло на втором этаже трехэтажного административного здания старой постройки на улице Спиридоновка, дом 13", - сказал собеседник агентства.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в электрооборудовании.
В настоящее время открытое горение ликвидировано, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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"В 11.26 открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства. По его словам, информация о пострадавших не поступала.
Позднее источник добавил, что общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, люди из горящего здания вышли сами до прибытия пожарных.
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