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В Иране заявили, что Турция и Сирия проводили переговоры по безопасности - РИА Новости, 23.11.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221123/peregovory-1833637289.html
В Иране заявили, что Турция и Сирия проводили переговоры по безопасности
В Иране заявили, что Турция и Сирия проводили переговоры по безопасности - РИА Новости, 23.11.2022
В Иране заявили, что Турция и Сирия проводили переговоры по безопасности
Турция и Сирия планируют продолжать переговоры по вопросам безопасности, заявил помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи, возглавляющий иранскую делегацию на... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:40
2022-11-23T13:47
война в сирии
в мире
иран
турция
сирия
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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. Турция и Сирия планируют продолжать переговоры по вопросам безопасности, заявил помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах по Сирии в Астане, подтвердив, что стороны уже проводили консультации."После (саммита РФ, Турции и Ирана в Тегеране в июле) начались переговоры по вопросам безопасности между Турцией и Сирией. К счастью, до сих пор они шли хорошо и продолжатся в будущем", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам "астанинских" переговоров по Сирии.Агентство Рейтер в середине сентября со ссылкой на источники сообщило, что глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакан Фидан провел ряд встреч с сирийским коллегой Али Мамлюком, на которых обсудили возможную встречу глав МИД двух стран.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-ом раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
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в мире, иран, турция, сирия
Война в Сирии, В мире, Иран, Турция, Сирия
13:40 23.11.2022 (обновлено: 13:47 23.11.2022)
 
В Иране заявили, что Турция и Сирия проводили переговоры по безопасности

МИД Ирана: Турция и Сирия проводили переговоры по безопасности и планируют их продолжить

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в медиабанкФлаги Ирана в Тегеране
Флаги Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана в Тегеране. Архивное фото
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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. Турция и Сирия планируют продолжать переговоры по вопросам безопасности, заявил помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах по Сирии в Астане, подтвердив, что стороны уже проводили консультации.
"После (саммита РФ, Турции и Ирана в Тегеране в июле) начались переговоры по вопросам безопасности между Турцией и Сирией. К счастью, до сих пор они шли хорошо и продолжатся в будущем", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам "астанинских" переговоров по Сирии.
Агентство Рейтер в середине сентября со ссылкой на источники сообщило, что глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакан Фидан провел ряд встреч с сирийским коллегой Али Мамлюком, на которых обсудили возможную встречу глав МИД двух стран.
Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-ом раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
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