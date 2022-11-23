https://ria.ru/20221123/peregovory-1833637289.html

В Иране заявили, что Турция и Сирия проводили переговоры по безопасности

В Иране заявили, что Турция и Сирия проводили переговоры по безопасности - РИА Новости, 23.11.2022

В Иране заявили, что Турция и Сирия проводили переговоры по безопасности

Турция и Сирия планируют продолжать переговоры по вопросам безопасности, заявил помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи, возглавляющий иранскую делегацию на... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:40

2022-11-23T13:40

2022-11-23T13:47

война в сирии

в мире

иран

турция

сирия

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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. Турция и Сирия планируют продолжать переговоры по вопросам безопасности, заявил помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах по Сирии в Астане, подтвердив, что стороны уже проводили консультации."После (саммита РФ, Турции и Ирана в Тегеране в июле) начались переговоры по вопросам безопасности между Турцией и Сирией. К счастью, до сих пор они шли хорошо и продолжатся в будущем", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам "астанинских" переговоров по Сирии.Агентство Рейтер в середине сентября со ссылкой на источники сообщило, что глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакан Фидан провел ряд встреч с сирийским коллегой Али Мамлюком, на которых обсудили возможную встречу глав МИД двух стран.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-ом раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833614673.html

иран

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иран, турция, сирия