https://ria.ru/20221123/oskorblenie-1833653702.html

Чтецу оскорбительных стихотворений о Донбассе назначили экспертизу

Чтецу оскорбительных стихотворений о Донбассе назначили экспертизу - РИА Новости, 23.11.2022

Чтецу оскорбительных стихотворений о Донбассе назначили экспертизу

Артему Камардину, арестованному по делу об экстремизме после чтения оскорбительных стихотворений о Донбассе в Москве, назначили психиатрическую экспертизу,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:26

2022-11-23T14:26

2022-11-23T14:26

происшествия

ева меркачева

донбасс

москва

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Артему Камардину, арестованному по делу об экстремизме после чтения оскорбительных стихотворений о Донбассе в Москве, назначили психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев."В понедельник его отправили на 30 дней в медицинский центр психиатрии им. Сербского для прохождения психиатрической экспертизы", - рассказал собеседник агентства.В сентябре несколько человек собрались на незаконную акцию возле памятника Маяковского в Москве, где прочитали оскорбительное для ополченцев и детей Донбасса стихотворение.Следствие возбудило уголовное дело об экстремизме на участников незаконной акции. После задержания они извинились за свои слова.Некоторые издания и Telegram-каналы после задержания Камардина сообщили со ссылкой на его адвоката, что его якобы избили и изнасиловали гантелью.Как отмечала правозащитница Ева Меркачева, у Камардина диагностировали ушибленную рану лобной кости, ушибы, гематому и ссадины мягких тканей лица и туловища, ушибленную рану слизистой верхней губы и ушиб мягких тканей грудной клетки. "Травм прямой кишки нет... Гантель ему полицейские никуда не засовывали. Что с ней произошло - он отказался говорить", - писала она в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220927/aktsiya-1819914806.html

https://ria.ru/20220608/ekspertiza-1794125297.html

донбасс

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ева меркачева, донбасс, москва