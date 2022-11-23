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Чтецу оскорбительных стихотворений о Донбассе назначили экспертизу - РИА Новости, 23.11.2022
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Чтецу оскорбительных стихотворений о Донбассе назначили экспертизу
Чтецу оскорбительных стихотворений о Донбассе назначили экспертизу - РИА Новости, 23.11.2022
Чтецу оскорбительных стихотворений о Донбассе назначили экспертизу
Артему Камардину, арестованному по делу об экстремизме после чтения оскорбительных стихотворений о Донбассе в Москве, назначили психиатрическую экспертизу,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:26
2022-11-23T14:26
происшествия
ева меркачева
донбасс
москва
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Артему Камардину, арестованному по делу об экстремизме после чтения оскорбительных стихотворений о Донбассе в Москве, назначили психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев."В понедельник его отправили на 30 дней в медицинский центр психиатрии им. Сербского для прохождения психиатрической экспертизы", - рассказал собеседник агентства.В сентябре несколько человек собрались на незаконную акцию возле памятника Маяковского в Москве, где прочитали оскорбительное для ополченцев и детей Донбасса стихотворение.Следствие возбудило уголовное дело об экстремизме на участников незаконной акции. После задержания они извинились за свои слова.Некоторые издания и Telegram-каналы после задержания Камардина сообщили со ссылкой на его адвоката, что его якобы избили и изнасиловали гантелью.Как отмечала правозащитница Ева Меркачева, у Камардина диагностировали ушибленную рану лобной кости, ушибы, гематому и ссадины мягких тканей лица и туловища, ушибленную рану слизистой верхней губы и ушиб мягких тканей грудной клетки. "Травм прямой кишки нет... Гантель ему полицейские никуда не засовывали. Что с ней произошло - он отказался говорить", - писала она в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220927/aktsiya-1819914806.html
https://ria.ru/20220608/ekspertiza-1794125297.html
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происшествия, ева меркачева, донбасс, москва
Происшествия, Ева Меркачева, Донбасс, Москва
14:26 23.11.2022
 
Чтецу оскорбительных стихотворений о Донбассе назначили экспертизу

Чтецу оскорбительных стихов о Донбассе Камардину назначили психиатрическую экспертизу

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Артему Камардину, арестованному по делу об экстремизме после чтения оскорбительных стихотворений о Донбассе в Москве, назначили психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
"В понедельник его отправили на 30 дней в медицинский центр психиатрии им. Сербского для прохождения психиатрической экспертизы", - рассказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции во время задержания участников несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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В СПЧ опровергли слухи о насилии над участником незаконной акции в Москве
В сентябре несколько человек собрались на незаконную акцию возле памятника Маяковского в Москве, где прочитали оскорбительное для ополченцев и детей Донбасса стихотворение.
Следствие возбудило уголовное дело об экстремизме на участников незаконной акции. После задержания они извинились за свои слова.
Некоторые издания и Telegram-каналы после задержания Камардина сообщили со ссылкой на его адвоката, что его якобы избили и изнасиловали гантелью.
Как отмечала правозащитница Ева Меркачева, у Камардина диагностировали ушибленную рану лобной кости, ушибы, гематому и ссадины мягких тканей лица и туловища, ушибленную рану слизистой верхней губы и ушиб мягких тканей грудной клетки. "Травм прямой кишки нет... Гантель ему полицейские никуда не засовывали. Что с ней произошло - он отказался говорить", - писала она в своем Telegram-канале.
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