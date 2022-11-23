Рейтинг@Mail.ru
Приамурье получило партию насадок для назальной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20221123/nasadki-1833562742.html
Приамурье получило партию насадок для назальной вакцинации от COVID-19
Приамурье получило партию насадок для назальной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2022
Приамурье получило партию насадок для назальной вакцинации от COVID-19
Приамурье получило первую партию насадок-распылителей, которые позволят применять вакцину от коронавируса "Спутник V" в интраназальной форме, ее начнут... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:08
2022-11-23T10:08
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772244324_0:215:2236:1472_1920x0_80_0_0_a8e2842b0bcbe4515cd30db8be52474e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Приамурье получило первую партию насадок-распылителей, которые позволят применять вакцину от коронавируса "Спутник V" в интраназальной форме, ее начнут использовать в ближайшие дни, сообщил глава региона Василий Орлов."Это более щадящий метод вакцинации для тех, кто боится уколов. На приобретение насадок из областного бюджета выделили более 283 тысяч рублей. Всего в Амурскую область поступило 30 000 таких насадок-распылителей. Сейчас их распределяют по медучреждениям региона. Начать вакцинироваться от ковида назально жители области смогут в ближайшие дни", - приводит слова Орлова правительство региона.Иммунизация назальным методом проводится в два этапа с интервалом в три недели. По данным властей региона, он имеет такую же эффективность и противопоказания, как и внутримышечный, среди которых обострение хронических заболеваний, аллергические реакции. Минздрав области рассчитывает таким способом увеличить количество вакцинированных.Сейчас в регионе в среднем прививается 2 тысячи человек в неделю. В Приамурье в наличии сейчас примерно 30 тысяч доз вакцины, половина из которых позволяет введение как внутримышечно, так и назальным способом.
https://ria.ru/20221122/priamure-1833246447.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772244324_104:0:2095:1493_1920x0_80_0_0_1a557d3644f5cbe312a70ece5a677dc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, василий орлов (губернатор), здоровье - общество
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Здоровье - Общество
10:08 23.11.2022
 

Приамурье получило партию насадок для назальной вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Приамурье получило первую партию насадок-распылителей, которые позволят применять вакцину от коронавируса "Спутник V" в интраназальной форме, ее начнут использовать в ближайшие дни, сообщил глава региона Василий Орлов.
"Это более щадящий метод вакцинации для тех, кто боится уколов. На приобретение насадок из областного бюджета выделили более 283 тысяч рублей. Всего в Амурскую область поступило 30 000 таких насадок-распылителей. Сейчас их распределяют по медучреждениям региона. Начать вакцинироваться от ковида назально жители области смогут в ближайшие дни", - приводит слова Орлова правительство региона.
Иммунизация назальным методом проводится в два этапа с интервалом в три недели. По данным властей региона, он имеет такую же эффективность и противопоказания, как и внутримышечный, среди которых обострение хронических заболеваний, аллергические реакции. Минздрав области рассчитывает таким способом увеличить количество вакцинированных.
Сейчас в регионе в среднем прививается 2 тысячи человек в неделю. В Приамурье в наличии сейчас примерно 30 тысяч доз вакцины, половина из которых позволяет введение как внутримышечно, так и назальным способом.
Города России. Благовещенск - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 08:03Амурская область
Приамурье может стать главным регионом России в сотрудничестве с Китаем
 
Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала