https://ria.ru/20221123/nasadki-1833562742.html

Приамурье получило партию насадок для назальной вакцинации от COVID-19

Приамурье получило партию насадок для назальной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2022

Приамурье получило партию насадок для назальной вакцинации от COVID-19

Приамурье получило первую партию насадок-распылителей, которые позволят применять вакцину от коронавируса "Спутник V" в интраназальной форме, ее начнут... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:08

2022-11-23T10:08

2022-11-23T10:08

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

здоровье - общество

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Приамурье получило первую партию насадок-распылителей, которые позволят применять вакцину от коронавируса "Спутник V" в интраназальной форме, ее начнут использовать в ближайшие дни, сообщил глава региона Василий Орлов."Это более щадящий метод вакцинации для тех, кто боится уколов. На приобретение насадок из областного бюджета выделили более 283 тысяч рублей. Всего в Амурскую область поступило 30 000 таких насадок-распылителей. Сейчас их распределяют по медучреждениям региона. Начать вакцинироваться от ковида назально жители области смогут в ближайшие дни", - приводит слова Орлова правительство региона.Иммунизация назальным методом проводится в два этапа с интервалом в три недели. По данным властей региона, он имеет такую же эффективность и противопоказания, как и внутримышечный, среди которых обострение хронических заболеваний, аллергические реакции. Минздрав области рассчитывает таким способом увеличить количество вакцинированных.Сейчас в регионе в среднем прививается 2 тысячи человек в неделю. В Приамурье в наличии сейчас примерно 30 тысяч доз вакцины, половина из которых позволяет введение как внутримышечно, так и назальным способом.

https://ria.ru/20221122/priamure-1833246447.html

амурская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, василий орлов (губернатор), здоровье - общество