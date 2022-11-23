https://ria.ru/20221123/minoborony-1833649109.html

Минобороны опровергло сообщения о беседе Герасимова с представителем НАТО

Минобороны опровергло сообщения о беседе Герасимова с представителем НАТО - РИА Новости, 23.11.2022

Минобороны опровергло сообщения о беседе Герасимова с представителем НАТО

Российское Минобороны опровергло появившуюся в западных СМИ информацию о контактах начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова с... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:15

2022-11-23T14:15

2022-11-23T14:53

россия

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

валерий герасимов

генштаб вс россии

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российское Минобороны опровергло появившуюся в западных СМИ информацию о контактах начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу безопасного движения судов в Черном море."Сообщения западных СМИ о якобы состоявшемся "недавно" разговоре начальника Генерального штаба ВС генерала армии Валерия Герасимова с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром являются фейком", — говорится в сообщении.Как утверждает ведомство, никаких систематических контактов с Бауэром или другими представителями альянса не было. Сведения о договоренности по вопросам безопасного движения судов в Черном море в министерстве назвали "вымыслом от начала до конца", а "российско-американскую кризисную комиссию по урегулированию конфликтов" — несуществующей.О переговорах Герасимова с Бауэром со ссылкой на неназванный источник сообщил портал Euractiv.Ранее представитель оборонного ведомства США заявил РИА Новости, что Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с российским Минобороны канал связи для предотвращения военных инцидентов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока также отмечал, что НАТО нацелена на сохранение контактов с Москвой.

https://ria.ru/20221123/nato-1833647322.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, генштаб вс россии