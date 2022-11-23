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Минобороны опровергло сообщения о беседе Герасимова с представителем НАТО - РИА Новости, 23.11.2022
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Минобороны опровергло сообщения о беседе Герасимова с представителем НАТО
Минобороны опровергло сообщения о беседе Герасимова с представителем НАТО - РИА Новости, 23.11.2022
Минобороны опровергло сообщения о беседе Герасимова с представителем НАТО
Российское Минобороны опровергло появившуюся в западных СМИ информацию о контактах начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова с... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:15
2022-11-23T14:53
россия
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий герасимов
генштаб вс россии
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российское Минобороны опровергло появившуюся в западных СМИ информацию о контактах начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу безопасного движения судов в Черном море."Сообщения западных СМИ о якобы состоявшемся "недавно" разговоре начальника Генерального штаба ВС генерала армии Валерия Герасимова с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром являются фейком", — говорится в сообщении.Как утверждает ведомство, никаких систематических контактов с Бауэром или другими представителями альянса не было. Сведения о договоренности по вопросам безопасного движения судов в Черном море в министерстве назвали "вымыслом от начала до конца", а "российско-американскую кризисную комиссию по урегулированию конфликтов" — несуществующей.О переговорах Герасимова с Бауэром со ссылкой на неназванный источник сообщил портал Euractiv.Ранее представитель оборонного ведомства США заявил РИА Новости, что Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с российским Минобороны канал связи для предотвращения военных инцидентов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока также отмечал, что НАТО нацелена на сохранение контактов с Москвой.
https://ria.ru/20221123/nato-1833647322.html
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россия, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, генштаб вс россии
Россия, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Валерий Герасимов, Генштаб ВС России
14:15 23.11.2022 (обновлено: 14:53 23.11.2022)
 
Минобороны опровергло сообщения о беседе Герасимова с представителем НАТО

Минобороны опровергло сообщения о разговоре Герасимова с представителем НАТО Бауэром

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российское Минобороны опровергло появившуюся в западных СМИ информацию о контактах начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу безопасного движения судов в Черном море.

"Сообщения западных СМИ о якобы состоявшемся "недавно" разговоре начальника Генерального штаба ВС генерала армии Валерия Герасимова с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром являются фейком", — говорится в сообщении.
Как утверждает ведомство, никаких систематических контактов с Бауэром или другими представителями альянса не было. Сведения о договоренности по вопросам безопасного движения судов в Черном море в министерстве назвали "вымыслом от начала до конца", а "российско-американскую кризисную комиссию по урегулированию конфликтов" — несуществующей.
О переговорах Герасимова с Бауэром со ссылкой на неназванный источник сообщил портал Euractiv.
Ранее представитель оборонного ведомства США заявил РИА Новости, что Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с российским Минобороны канал связи для предотвращения военных инцидентов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока также отмечал, что НАТО нацелена на сохранение контактов с Москвой.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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РоссияНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Валерий ГерасимовГенштаб ВС России
 
 
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