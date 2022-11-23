https://ria.ru/20221123/mayning-1833645644.html
Штат Нью-Йорк принял закон для ограничения майнинга
Штат Нью-Йорк принял закон для ограничения майнинга - РИА Новости, 23.11.2022
Штат Нью-Йорк принял закон для ограничения майнинга
Штат Нью-Йорк стал первым штатом в США, принявшим закон для ограничения распространения майнинга криптовалюты, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:07
2022-11-23T14:07
2022-11-23T14:07
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Штат Нью-Йорк стал первым штатом в США, принявшим закон для ограничения распространения майнинга криптовалюты, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Как отмечается, новый закон вводит двухлетний мораторий на выдачу новых и продленных разрешений для заводов на ископаемом топливе, используемых для майнинга по энергоемкому алгоритму доказательства выполнения работы (proof-of-work)."Нью-Йорк делает первый в стране шаг, чтобы затормозить распространение майнинга криптовалюты, в соответствии с законодательством, подписанным губернатором Кэти Хокул", - передает агентство.Агентство добавляет, что закон также требует, чтобы департамент охраны окружающей среды оценил степень воздействия майнинга криптовалюты на способность штата достигать своих климатических целей.
https://ria.ru/20221025/mayning-1826720462.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, нью-йорк (город), сша
В мире, Технологии, Нью-Йорк (город), США
Штат Нью-Йорк принял закон для ограничения майнинга
Штат Нью-Йорк первым в США принял закон для ограничения майнинга криптовалюты
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Штат Нью-Йорк стал первым штатом в США, принявшим закон для ограничения распространения майнинга криптовалюты, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как отмечается, новый закон вводит двухлетний мораторий на выдачу новых и продленных разрешений для заводов на ископаемом топливе, используемых для майнинга по энергоемкому алгоритму доказательства выполнения работы (proof-of-work).
"Нью-Йорк делает первый в стране шаг, чтобы затормозить распространение майнинга криптовалюты, в соответствии с законодательством, подписанным губернатором Кэти Хокул", - передает агентство.
Агентство добавляет, что закон также требует, чтобы департамент охраны окружающей среды оценил степень воздействия майнинга криптовалюты на способность штата достигать своих климатических целей.