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Штат Нью-Йорк принял закон для ограничения майнинга - РИА Новости, 23.11.2022
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Штат Нью-Йорк принял закон для ограничения майнинга
Штат Нью-Йорк принял закон для ограничения майнинга - РИА Новости, 23.11.2022
Штат Нью-Йорк принял закон для ограничения майнинга
Штат Нью-Йорк стал первым штатом в США, принявшим закон для ограничения распространения майнинга криптовалюты, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:07
2022-11-23T14:07
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технологии
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Штат Нью-Йорк стал первым штатом в США, принявшим закон для ограничения распространения майнинга криптовалюты, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Как отмечается, новый закон вводит двухлетний мораторий на выдачу новых и продленных разрешений для заводов на ископаемом топливе, используемых для майнинга по энергоемкому алгоритму доказательства выполнения работы (proof-of-work)."Нью-Йорк делает первый в стране шаг, чтобы затормозить распространение майнинга криптовалюты, в соответствии с законодательством, подписанным губернатором Кэти Хокул", - передает агентство.Агентство добавляет, что закон также требует, чтобы департамент охраны окружающей среды оценил степень воздействия майнинга криптовалюты на способность штата достигать своих климатических целей.
https://ria.ru/20221025/mayning-1826720462.html
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в мире, технологии, нью-йорк (город), сша
В мире, Технологии, Нью-Йорк (город), США
14:07 23.11.2022
 
Штат Нью-Йорк принял закон для ограничения майнинга

Штат Нью-Йорк первым в США принял закон для ограничения майнинга криптовалюты

© РИА Новости / Анастасия ГнединскаяМайнинг ферма
Майнинг ферма - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Анастасия Гнединская
Майнинг ферма. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Штат Нью-Йорк стал первым штатом в США, принявшим закон для ограничения распространения майнинга криптовалюты, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как отмечается, новый закон вводит двухлетний мораторий на выдачу новых и продленных разрешений для заводов на ископаемом топливе, используемых для майнинга по энергоемкому алгоритму доказательства выполнения работы (proof-of-work).
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"Нью-Йорк делает первый в стране шаг, чтобы затормозить распространение майнинга криптовалюты, в соответствии с законодательством, подписанным губернатором Кэти Хокул", - передает агентство.
Агентство добавляет, что закон также требует, чтобы департамент охраны окружающей среды оценил степень воздействия майнинга криптовалюты на способность штата достигать своих климатических целей.
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В миреТехнологииНью-Йорк (город)США
 
 
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