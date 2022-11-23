https://ria.ru/20221123/mayning-1833645644.html

Штат Нью-Йорк принял закон для ограничения майнинга

Штат Нью-Йорк принял закон для ограничения майнинга - РИА Новости, 23.11.2022

Штат Нью-Йорк принял закон для ограничения майнинга

Штат Нью-Йорк стал первым штатом в США, принявшим закон для ограничения распространения майнинга криптовалюты, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:07

2022-11-23T14:07

2022-11-23T14:07

в мире

технологии

нью-йорк (город)

сша

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Штат Нью-Йорк стал первым штатом в США, принявшим закон для ограничения распространения майнинга криптовалюты, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Как отмечается, новый закон вводит двухлетний мораторий на выдачу новых и продленных разрешений для заводов на ископаемом топливе, используемых для майнинга по энергоемкому алгоритму доказательства выполнения работы (proof-of-work)."Нью-Йорк делает первый в стране шаг, чтобы затормозить распространение майнинга криптовалюты, в соответствии с законодательством, подписанным губернатором Кэти Хокул", - передает агентство.Агентство добавляет, что закон также требует, чтобы департамент охраны окружающей среды оценил степень воздействия майнинга криптовалюты на способность штата достигать своих климатических целей.

https://ria.ru/20221025/mayning-1826720462.html

https://ria.ru/20221118/mayning-1832532921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, нью-йорк (город), сша