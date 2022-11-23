https://ria.ru/20221123/lovushka-1833533269.html

В Китае рассказали о "ловушке", устроенной США

В Китае рассказали о "ловушке", устроенной США - РИА Новости, 23.11.2022

В Китае рассказали о "ловушке", устроенной США

Соединенные Штаты используют НАТО как ловушку для подрыва европейской экономики и укрепления влияния на правительства стран-членов ЕС, пишет китайская газета... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T06:50

2022-11-23T06:50

2022-11-23T06:50

нато

евросоюз

сша

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россия

украина

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты используют НАТО как ловушку для подрыва европейской экономики и укрепления влияния на правительства стран-членов ЕС, пишет китайская газета Global Times со ссылкой на опрошенных экспертов.В частности, в материале приводится позиция профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, который обвинил США в яром стремлении заставить некоторые европейские страны применить антироссийскую стратегию, в результате чего ЕС может стать более зависимым от НАТО и США и потерять свою автономию."Соединенные Штаты вынашивают недобрые намерения, оказывая давление на страны - члены альянса", - говорится в публикации.Речь идет о требовании увеличить расходы на оборонный бюджет. Однако учитывая ситуацию в Еврозоне – инфляцию и энергетический кризис – увеличение военных ассигнований может спровоцировать в обществе волну еще большего неодобрения правительствами."В итоге США будет легче влиять на руководство стран ЕС", - резюмирует Global Times.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Глава МИД России Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам саммита G20 на Бали отмечал, что "Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта" на Украине, делая заявления о необходимости перехода к мирному урегулированию, но и продолжая поддерживать Киев вооружениями. Российский министр назвал это "политическим раздвоением личности".В Москве с сожалением отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221123/zapad-1833523888.html

сша

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нато, евросоюз, сша, в мире, россия, украина