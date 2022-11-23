Рейтинг@Mail.ru
В Китае рассказали о "ловушке", устроенной США - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/lovushka-1833533269.html
В Китае рассказали о "ловушке", устроенной США
В Китае рассказали о "ловушке", устроенной США - РИА Новости, 23.11.2022
В Китае рассказали о "ловушке", устроенной США
Соединенные Штаты используют НАТО как ловушку для подрыва европейской экономики и укрепления влияния на правительства стран-членов ЕС, пишет китайская газета... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T06:50
2022-11-23T06:50
нато
евросоюз
сша
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831871284_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_295a113d306153c6136b0e2ae31b9719.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты используют НАТО как ловушку для подрыва европейской экономики и укрепления влияния на правительства стран-членов ЕС, пишет китайская газета Global Times со ссылкой на опрошенных экспертов.В частности, в материале приводится позиция профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, который обвинил США в яром стремлении заставить некоторые европейские страны применить антироссийскую стратегию, в результате чего ЕС может стать более зависимым от НАТО и США и потерять свою автономию."Соединенные Штаты вынашивают недобрые намерения, оказывая давление на страны - члены альянса", - говорится в публикации.Речь идет о требовании увеличить расходы на оборонный бюджет. Однако учитывая ситуацию в Еврозоне – инфляцию и энергетический кризис – увеличение военных ассигнований может спровоцировать в обществе волну еще большего неодобрения правительствами."В итоге США будет легче влиять на руководство стран ЕС", - резюмирует Global Times.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Глава МИД России Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам саммита G20 на Бали отмечал, что "Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта" на Украине, делая заявления о необходимости перехода к мирному урегулированию, но и продолжая поддерживать Киев вооружениями. Российский министр назвал это "политическим раздвоением личности".В Москве с сожалением отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221123/zapad-1833523888.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831871284_310:332:2598:2048_1920x0_80_0_0_c7541ca57c0598f9384fb3f2f759631e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, евросоюз, сша, в мире, россия, украина
НАТО, Евросоюз, США, В мире, Россия, Украина
06:50 23.11.2022
 
В Китае рассказали о "ловушке", устроенной США

Global Times: США используют НАТО как ловушку для подрыва европейской экономики

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты используют НАТО как ловушку для подрыва европейской экономики и укрепления влияния на правительства стран-членов ЕС, пишет китайская газета Global Times со ссылкой на опрошенных экспертов.
В частности, в материале приводится позиция профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, который обвинил США в яром стремлении заставить некоторые европейские страны применить антироссийскую стратегию, в результате чего ЕС может стать более зависимым от НАТО и США и потерять свою автономию.
"Соединенные Штаты вынашивают недобрые намерения, оказывая давление на страны - члены альянса", - говорится в публикации.
Речь идет о требовании увеличить расходы на оборонный бюджет. Однако учитывая ситуацию в Еврозоне – инфляцию и энергетический кризис – увеличение военных ассигнований может спровоцировать в обществе волну еще большего неодобрения правительствами.
"В итоге США будет легче влиять на руководство стран ЕС", - резюмирует Global Times.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
01:37
В США объяснили, что Запад не простит Зеленскому
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Глава МИД России Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам саммита G20 на Бали отмечал, что "Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта" на Украине, делая заявления о необходимости перехода к мирному урегулированию, но и продолжая поддерживать Киев вооружениями. Российский министр назвал это "политическим раздвоением личности".
В Москве с сожалением отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
НАТОЕвросоюзСШАВ миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала