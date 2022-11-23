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Хинштейн разъяснил поправки о пропаганде ЛГБТ для пользователей соцсетей - РИА Новости, 23.11.2022
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Хинштейн разъяснил поправки о пропаганде ЛГБТ для пользователей соцсетей
Хинштейн разъяснил поправки о пропаганде ЛГБТ для пользователей соцсетей - РИА Новости, 23.11.2022
Хинштейн разъяснил поправки о пропаганде ЛГБТ для пользователей соцсетей
Пользователи социальных сетей в РФ не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если такие комментарии будут содержать пропаганду... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:56
2022-11-23T15:57
общество
александр хинштейн
россия
госдума рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пользователи социальных сетей в РФ не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если такие комментарии будут содержать пропаганду ЛГБТ, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Страница "ВКонтакте" это не ваша собственность - вы квартирант, даже если вы пользуетесь признанными на территории РФ нелегальными социальными сетями, то вы также являетесь квартирантом. Поэтому ответственности на блогеров за то, что происходит у них на странице или в комментариях, не полагается", - заявил политик в ходе обсуждения законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ в среду.
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общество, александр хинштейн, россия, госдума рф
Общество, Александр Хинштейн, Россия, Госдума РФ
15:56 23.11.2022 (обновлено: 15:57 23.11.2022)
 
Хинштейн разъяснил поправки о пропаганде ЛГБТ для пользователей соцсетей

Депутат Хинштейн: пользователей соцсетей не будут наказывать за чужие комментарии с ЛГБТ

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Александр Хинштейн . Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пользователи социальных сетей в РФ не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если такие комментарии будут содержать пропаганду ЛГБТ, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
"Страница "ВКонтакте" это не ваша собственность - вы квартирант, даже если вы пользуетесь признанными на территории РФ нелегальными социальными сетями, то вы также являетесь квартирантом. Поэтому ответственности на блогеров за то, что происходит у них на странице или в комментариях, не полагается", - заявил политик в ходе обсуждения законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ в среду.
Женщина сидит за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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Роскомнадзор удалил ЛГБТ-пропаганду более чем с 5,5 тысячи страниц в Сети
 
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