https://ria.ru/20221123/lgbt-1833689318.html

Хинштейн разъяснил поправки о пропаганде ЛГБТ для пользователей соцсетей

Хинштейн разъяснил поправки о пропаганде ЛГБТ для пользователей соцсетей - РИА Новости, 23.11.2022

Хинштейн разъяснил поправки о пропаганде ЛГБТ для пользователей соцсетей

Пользователи социальных сетей в РФ не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если такие комментарии будут содержать пропаганду... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:56

2022-11-23T15:56

2022-11-23T15:57

общество

александр хинштейн

россия

госдума рф

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пользователи социальных сетей в РФ не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если такие комментарии будут содержать пропаганду ЛГБТ, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Страница "ВКонтакте" это не ваша собственность - вы квартирант, даже если вы пользуетесь признанными на территории РФ нелегальными социальными сетями, то вы также являетесь квартирантом. Поэтому ответственности на блогеров за то, что происходит у них на странице или в комментариях, не полагается", - заявил политик в ходе обсуждения законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ в среду.

https://ria.ru/20221121/roskomnadzor-1833160172.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр хинштейн, россия, госдума рф