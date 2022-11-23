https://ria.ru/20221123/lgbt-1833689318.html
Хинштейн разъяснил поправки о пропаганде ЛГБТ для пользователей соцсетей
Хинштейн разъяснил поправки о пропаганде ЛГБТ для пользователей соцсетей - РИА Новости, 23.11.2022
Хинштейн разъяснил поправки о пропаганде ЛГБТ для пользователей соцсетей
Пользователи социальных сетей в РФ не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если такие комментарии будут содержать пропаганду... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:56
2022-11-23T15:56
2022-11-23T15:57
общество
александр хинштейн
россия
госдума рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пользователи социальных сетей в РФ не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если такие комментарии будут содержать пропаганду ЛГБТ, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Страница "ВКонтакте" это не ваша собственность - вы квартирант, даже если вы пользуетесь признанными на территории РФ нелегальными социальными сетями, то вы также являетесь квартирантом. Поэтому ответственности на блогеров за то, что происходит у них на странице или в комментариях, не полагается", - заявил политик в ходе обсуждения законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ в среду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр хинштейн, россия, госдума рф
Общество, Александр Хинштейн, Россия, Госдума РФ
15:56 23.11.2022 (обновлено: 15:57 23.11.2022)
Хинштейн разъяснил поправки о пропаганде ЛГБТ для пользователей соцсетей
Депутат Хинштейн: пользователей соцсетей не будут наказывать за чужие комментарии с ЛГБТ
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пользователи социальных сетей в РФ не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если такие комментарии будут содержать пропаганду ЛГБТ, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
"Страница "ВКонтакте" это не ваша собственность - вы квартирант, даже если вы пользуетесь признанными на территории РФ нелегальными социальными сетями, то вы также являетесь квартирантом. Поэтому ответственности на блогеров за то, что происходит у них на странице или в комментариях, не полагается", - заявил политик в ходе обсуждения законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ в среду.