https://ria.ru/20221123/kaliningrad-1833547813.html

В Калининграде кардиохирурги спасли жизнь туристу из Якутии

В Калининграде кардиохирурги спасли жизнь туристу из Якутии - РИА Новости, 23.11.2022

В Калининграде кардиохирурги спасли жизнь туристу из Якутии

Врачи калининградского кардиоцентра спасли жизнь путешественнику из Якутии, рассказали РИА Новости в пресс-службе медучреждения. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:53

2022-11-23T11:53

2022-11-23T11:53

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КАЛИНИНГРАД, 23 ноя — РИА Новости. Врачи калининградского кардиоцентра спасли жизнь путешественнику из Якутии, рассказали РИА Новости в пресс-службе медучреждения."Кардиохирурги калининградского федерального Центра высоких медицинских технологий спасли туриста из Якутии с расслаивающейся аневризмой аорты. Процесс поразил практически все ее отделы", — сообщили в кардиоцентре.Как рассказали в пресс-службе медицинского учреждения, у 59-летнего путешественника Валерия Жирнова во время отдыха отказали ноги. Причиной стало редкое сердечно-сосудистое заболевание — расслоение грудной аорты, которое в большинстве случаев для больного оказывается смертельным."Единственным радикальным способом лечения является операция. Без нее такие больные погибают. От начала заболевания смертность составляет два процента в час, к концу первых суток погибает 50 процентов пациентов. Поэтому медлить было нельзя", — отметили в кардиоцентре.Жирнову поэтапно выполнили два сложнейших вмешательства, применив гибридный подход и современную технологию протезирования "хобот слона"."Наш пациент выписывается. Планирует вернуться домой, в Якутию, наконец-то отметить с родными, в кругу семьи, свой 60-летний юбилей, который застал его в реанимации", — добавили в кардиоцентре.

https://ria.ru/20221123/maldivy-1833054727.html

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, калининград, республика саха (якутия)