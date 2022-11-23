https://ria.ru/20221123/kaliningrad-1833547813.html
В Калининграде кардиохирурги спасли жизнь туристу из Якутии
В Калининграде кардиохирурги спасли жизнь туристу из Якутии - РИА Новости, 23.11.2022
В Калининграде кардиохирурги спасли жизнь туристу из Якутии
Врачи калининградского кардиоцентра спасли жизнь путешественнику из Якутии, рассказали РИА Новости в пресс-службе медучреждения. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:53
2022-11-23T11:53
2022-11-23T11:53
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калининград
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КАЛИНИНГРАД, 23 ноя — РИА Новости. Врачи калининградского кардиоцентра спасли жизнь путешественнику из Якутии, рассказали РИА Новости в пресс-службе медучреждения."Кардиохирурги калининградского федерального Центра высоких медицинских технологий спасли туриста из Якутии с расслаивающейся аневризмой аорты. Процесс поразил практически все ее отделы", — сообщили в кардиоцентре.Как рассказали в пресс-службе медицинского учреждения, у 59-летнего путешественника Валерия Жирнова во время отдыха отказали ноги. Причиной стало редкое сердечно-сосудистое заболевание — расслоение грудной аорты, которое в большинстве случаев для больного оказывается смертельным."Единственным радикальным способом лечения является операция. Без нее такие больные погибают. От начала заболевания смертность составляет два процента в час, к концу первых суток погибает 50 процентов пациентов. Поэтому медлить было нельзя", — отметили в кардиоцентре.Жирнову поэтапно выполнили два сложнейших вмешательства, применив гибридный подход и современную технологию протезирования "хобот слона"."Наш пациент выписывается. Планирует вернуться домой, в Якутию, наконец-то отметить с родными, в кругу семьи, свой 60-летний юбилей, который застал его в реанимации", — добавили в кардиоцентре.
https://ria.ru/20221123/maldivy-1833054727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, калининград, республика саха (якутия)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Калининград, Республика Саха (Якутия)
В Калининграде кардиохирурги спасли жизнь туристу из Якутии
В Калининграде кардиохирурги спасли жизнь туристу из Якутии с аневризмой аорты
КАЛИНИНГРАД, 23 ноя — РИА Новости. Врачи калининградского кардиоцентра спасли жизнь путешественнику из Якутии, рассказали РИА Новости в пресс-службе медучреждения.
"Кардиохирурги калининградского федерального Центра высоких медицинских технологий спасли туриста из Якутии с расслаивающейся аневризмой аорты. Процесс поразил практически все ее отделы", — сообщили в кардиоцентре.
Как рассказали в пресс-службе медицинского учреждения, у 59-летнего путешественника Валерия Жирнова во время отдыха отказали ноги. Причиной стало редкое сердечно-сосудистое заболевание — расслоение грудной аорты, которое в большинстве случаев для больного оказывается смертельным.
"Единственным радикальным способом лечения является операция. Без нее такие больные погибают. От начала заболевания смертность составляет два процента в час, к концу первых суток погибает 50 процентов пациентов. Поэтому медлить было нельзя", — отметили в кардиоцентре.
Жирнову поэтапно выполнили два сложнейших вмешательства, применив гибридный подход и современную технологию протезирования "хобот слона".
"Наш пациент выписывается. Планирует вернуться домой, в Якутию, наконец-то отметить с родными, в кругу семьи, свой 60-летний юбилей, который застал его в реанимации", — добавили в кардиоцентре.