https://ria.ru/20221123/garifullina-1833607466.html

Звезда оперной сцены Аида Гарифуллина выступит в Москве в Зале Чайковского

Звезда оперной сцены Аида Гарифуллина выступит в Москве в Зале Чайковского - РИА Новости, 23.11.2022

Звезда оперной сцены Аида Гарифуллина выступит в Москве в Зале Чайковского

Звезда мировой оперной сцены Аида Гарифуллина выступит 23 ноября на сцене Концертного зала имени Чайковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:30

2022-11-23T12:30

2022-11-23T12:36

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Звезда мировой оперной сцены Аида Гарифуллина выступит 23 ноября на сцене Концертного зала имени Чайковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии.В этот вечер в исполнении Гарифуллиной прозвучат фрагменты из опер ее коронного репертуара, а также арии и романсы, демонстрирующие широкий жанровый и вокальный диапазон певицы.Специальный гость программы – солист Михайловского театра баритон Борис Пинхасович. За пультом Российского национального молодежного симфонического оркестра – Хаожань Ли, лауреат I Международного конкурса имени Рахманинова.Пласидо Доминго назвал Гарифуллину, ставшую в 2013 году победительницей его конкурса Operalia, "одной из самых ярких оперных див сегодня и завтра". Время подтвердило слова мастера: сегодня Гарифуллина входит в число самых востребованных певиц мира и выступает в лучших театрах и на крупнейших концертных площадках, в числе которых ГАБТ, Ковент Гарден, Ла Скала, Метрополитен-опера, Парижская национальная опера и другие.На сцене Зала Чайковского певица предстанет в разных, порой неожиданных амплуа. Среди сочинений – Вальс Мюзетты из "Богемы" Пуччини, Ария Русалки из одноименной оперы Дворжака, ария Виолетты из "Травиаты" Верди, Ave Maria Шуберта. Также она исполнит романсы Рахманинова, Римского-Корсакова и другие произведения.Вместе с Пинхасовичем Гарифуллина представит дуэты из оперы "Дон Жуан" Моцарта и оперетты "Веселая вдова" Легара.

https://ria.ru/20221118/festival-1832284476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

москва, михайловский театр, опера, пласидо доминго, новости культуры, знаменитости