https://ria.ru/20221123/falshivka-1833521994.html
Россиянам рассказали, кому нужно "отдать" фальшивую купюру
Россиянам рассказали, кому нужно "отдать" фальшивую купюру - РИА Новости, 23.11.2022
Россиянам рассказали, кому нужно "отдать" фальшивую купюру
В случае обнаружения фальшивой банкноты ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк, рассказала "Прайму" начальник управления... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T02:17
2022-11-23T02:17
2022-11-23T02:17
общество
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В случае обнаружения фальшивой банкноты ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк, рассказала "Прайму" начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева.Прежде всего, отметила эксперт, нужно внимательно проверять полученные купюры и избегать обмена валют в подозрительных пунктах.При обнаружении фальшивой банкноты необходимо немедленно обратиться в полицию или в любой банк. Подделка изымается без компенсации владельцу, добавила Позднышева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Россиянам рассказали, кому нужно "отдать" фальшивую купюру
Банковский специалист Позднышева посоветовала немедленно сдать фальшивую купюру в полицию