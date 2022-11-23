https://ria.ru/20221123/falshivka-1833521994.html

Россиянам рассказали, кому нужно "отдать" фальшивую купюру

Россиянам рассказали, кому нужно "отдать" фальшивую купюру - РИА Новости, 23.11.2022

Россиянам рассказали, кому нужно "отдать" фальшивую купюру

В случае обнаружения фальшивой банкноты ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк, рассказала "Прайму" начальник управления... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T02:17

2022-11-23T02:17

2022-11-23T02:17

общество

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В случае обнаружения фальшивой банкноты ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк, рассказала "Прайму" начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева.Прежде всего, отметила эксперт, нужно внимательно проверять полученные купюры и избегать обмена валют в подозрительных пунктах.При обнаружении фальшивой банкноты необходимо немедленно обратиться в полицию или в любой банк. Подделка изымается без компенсации владельцу, добавила Позднышева.

https://ria.ru/20221025/cheki-1826413859.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество