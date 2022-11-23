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Россиянам рассказали, кому нужно "отдать" фальшивую купюру - РИА Новости, 23.11.2022
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Россиянам рассказали, кому нужно "отдать" фальшивую купюру
Россиянам рассказали, кому нужно "отдать" фальшивую купюру - РИА Новости, 23.11.2022
Россиянам рассказали, кому нужно "отдать" фальшивую купюру
В случае обнаружения фальшивой банкноты ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк, рассказала "Прайму" начальник управления... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T02:17
2022-11-23T02:17
общество
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В случае обнаружения фальшивой банкноты ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк, рассказала "Прайму" начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева.Прежде всего, отметила эксперт, нужно внимательно проверять полученные купюры и избегать обмена валют в подозрительных пунктах.При обнаружении фальшивой банкноты необходимо немедленно обратиться в полицию или в любой банк. Подделка изымается без компенсации владельцу, добавила Позднышева.
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общество
Общество
02:17 23.11.2022
 
Россиянам рассказали, кому нужно "отдать" фальшивую купюру

Банковский специалист Позднышева посоветовала немедленно сдать фальшивую купюру в полицию

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПечать денег
Печать денег - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В случае обнаружения фальшивой банкноты ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк, рассказала "Прайму" начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева.
Прежде всего, отметила эксперт, нужно внимательно проверять полученные купюры и избегать обмена валют в подозрительных пунктах.
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При обнаружении фальшивой банкноты необходимо немедленно обратиться в полицию или в любой банк. Подделка изымается без компенсации владельцу, добавила Позднышева.
 
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