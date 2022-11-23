https://ria.ru/20221123/elki-1833576808.html

Липецкие семьи мобилизованных получат новогодние елки в подарок

Липецкие семьи мобилизованных получат новогодние елки в подарок - РИА Новости, 23.11.2022

Липецкие семьи мобилизованных получат новогодние елки в подарок

Правительство Липецкой области совместно с оперативным штабом "Своих не бросаем" приняло решение о проведении акции по обеспечению семей мобилизованных... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:49

2022-11-23T10:49

2022-11-23T10:49

липецкая область

игорь артамонов

новый год

общество

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ЛИПЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Правительство Липецкой области совместно с оперативным штабом "Своих не бросаем" приняло решение о проведении акции по обеспечению семей мобилизованных новогодними елками, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, лесхозам дано поручение иметь в наличии запас новогодних деревьев для этих целей, а лесничествам – обеспечить доставку их на дом семьям защитников, которые пожелают воспользоваться предложением."Поддержка семей мобилизованных – всеобщая задача. Каждое управление, предприятие, общественное объединение стараются принять в этом участие исходя из своих возможностей и сил", – сказал Артамонов.Говоря о подготовке области к новогодним праздникам, Артамонов отметил, что в декабре текущего года запланировано заготовить около 30 тысяч новогодних деревьев.Их продажа будет проходить с 15 по 31 декабря. Администрацией города Липецка уже определены 78 мест для елочных базаров.

https://ria.ru/20221118/skver-1832535014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, новый год, общество