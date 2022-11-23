https://ria.ru/20221123/elki-1833576808.html
Липецкие семьи мобилизованных получат новогодние елки в подарок
Липецкие семьи мобилизованных получат новогодние елки в подарок - РИА Новости, 23.11.2022
Липецкие семьи мобилизованных получат новогодние елки в подарок
Правительство Липецкой области совместно с оперативным штабом "Своих не бросаем" приняло решение о проведении акции по обеспечению семей мобилизованных... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:49
2022-11-23T10:49
2022-11-23T10:49
липецкая область
игорь артамонов
новый год
общество
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ЛИПЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Правительство Липецкой области совместно с оперативным штабом "Своих не бросаем" приняло решение о проведении акции по обеспечению семей мобилизованных новогодними елками, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, лесхозам дано поручение иметь в наличии запас новогодних деревьев для этих целей, а лесничествам – обеспечить доставку их на дом семьям защитников, которые пожелают воспользоваться предложением."Поддержка семей мобилизованных – всеобщая задача. Каждое управление, предприятие, общественное объединение стараются принять в этом участие исходя из своих возможностей и сил", – сказал Артамонов.Говоря о подготовке области к новогодним праздникам, Артамонов отметил, что в декабре текущего года запланировано заготовить около 30 тысяч новогодних деревьев.Их продажа будет проходить с 15 по 31 декабря. Администрацией города Липецка уже определены 78 мест для елочных базаров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, новый год, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Новый год, Общество
ЛИПЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Правительство Липецкой области совместно с оперативным штабом "Своих не бросаем" приняло решение о проведении акции по обеспечению семей мобилизованных новогодними елками, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, лесхозам дано поручение иметь в наличии запас новогодних деревьев для этих целей, а лесничествам – обеспечить доставку их на дом семьям защитников, которые пожелают воспользоваться предложением.
"Поддержка семей мобилизованных – всеобщая задача. Каждое управление, предприятие, общественное объединение стараются принять в этом участие исходя из своих возможностей и сил", – сказал Артамонов.
Говоря о подготовке области к новогодним праздникам, Артамонов отметил, что в декабре текущего года запланировано заготовить около 30 тысяч новогодних деревьев.
Их продажа будет проходить с 15 по 31 декабря. Администрацией города Липецка
уже определены 78 мест для елочных базаров.