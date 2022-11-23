Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал анализировать все сценарии при составлении прогнозов - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/ekonomika-1833671728.html
Мишустин призвал анализировать все сценарии при составлении прогнозов
Мишустин призвал анализировать все сценарии при составлении прогнозов - РИА Новости, 23.11.2022
Мишустин призвал анализировать все сценарии при составлении прогнозов
Властям РФ необходимо быть крайне внимательными при составлении прогнозов, анализировать все сценарии, в том числе риски усиления санкций, заявил... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:11
2022-11-23T15:30
экономика
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825311565_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_30a14470c6d723fc2022c88714adb9ec.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Властям РФ необходимо быть крайне внимательными при составлении прогнозов, анализировать все сценарии, в том числе риски усиления санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин"Несмотря на стабилизацию ситуации в экономике, существуют различные варианты прогнозов и сценариев дальнейшего развития событий. Нам надо быть крайне внимательными к происходящим процессам, учитывая возможное дальнейшее усиление мирового кризиса, динамику по другим факторам, в том числе и по санкционному давлению, и, конечно, адекватно на это реагировать, прорабатывать решения и готовить ответы, анализируя все возможные риск-сценарии", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.Он указал, что в этом контексте необходимо вести работу по перестройке платежного баланса, девалютизации экономики и расширению международных расчетов в рублях, при этом в координации с бюджетной и денежно-кредитной политиками.
https://ria.ru/20221123/mishustin-1833671093.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825311565_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_11ac584e014b8b27c3673326798914e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
15:11 23.11.2022 (обновлено: 15:30 23.11.2022)
 
Мишустин призвал анализировать все сценарии при составлении прогнозов

Премьер Мишустин призвал учитывать риски усиления санкций при составлении прогнозов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Властям РФ необходимо быть крайне внимательными при составлении прогнозов, анализировать все сценарии, в том числе риски усиления санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
"Несмотря на стабилизацию ситуации в экономике, существуют различные варианты прогнозов и сценариев дальнейшего развития событий. Нам надо быть крайне внимательными к происходящим процессам, учитывая возможное дальнейшее усиление мирового кризиса, динамику по другим факторам, в том числе и по санкционному давлению, и, конечно, адекватно на это реагировать, прорабатывать решения и готовить ответы, анализируя все возможные риск-сценарии", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Он указал, что в этом контексте необходимо вести работу по перестройке платежного баланса, девалютизации экономики и расширению международных расчетов в рублях, при этом в координации с бюджетной и денежно-кредитной политиками.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
15:09
Мишустин призвал быть готовыми к изменениям на рынке труда
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала