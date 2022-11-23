https://ria.ru/20221123/ekonomika-1833671728.html
Мишустин призвал анализировать все сценарии при составлении прогнозов
Мишустин призвал анализировать все сценарии при составлении прогнозов - РИА Новости, 23.11.2022
Мишустин призвал анализировать все сценарии при составлении прогнозов
Властям РФ необходимо быть крайне внимательными при составлении прогнозов, анализировать все сценарии, в том числе риски усиления санкций, заявил... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:11
2022-11-23T15:11
2022-11-23T15:30
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Властям РФ необходимо быть крайне внимательными при составлении прогнозов, анализировать все сценарии, в том числе риски усиления санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин"Несмотря на стабилизацию ситуации в экономике, существуют различные варианты прогнозов и сценариев дальнейшего развития событий. Нам надо быть крайне внимательными к происходящим процессам, учитывая возможное дальнейшее усиление мирового кризиса, динамику по другим факторам, в том числе и по санкционному давлению, и, конечно, адекватно на это реагировать, прорабатывать решения и готовить ответы, анализируя все возможные риск-сценарии", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.Он указал, что в этом контексте необходимо вести работу по перестройке платежного баланса, девалютизации экономики и расширению международных расчетов в рублях, при этом в координации с бюджетной и денежно-кредитной политиками.
https://ria.ru/20221123/mishustin-1833671093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
15:11 23.11.2022 (обновлено: 15:30 23.11.2022)
Мишустин призвал анализировать все сценарии при составлении прогнозов
Премьер Мишустин призвал учитывать риски усиления санкций при составлении прогнозов
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Властям РФ необходимо быть крайне внимательными при составлении прогнозов, анализировать все сценарии, в том числе риски усиления санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
"Несмотря на стабилизацию ситуации в экономике, существуют различные варианты прогнозов и сценариев дальнейшего развития событий. Нам надо быть крайне внимательными к происходящим процессам, учитывая возможное дальнейшее усиление мирового кризиса, динамику по другим факторам, в том числе и по санкционному давлению, и, конечно, адекватно на это реагировать, прорабатывать решения и готовить ответы, анализируя все возможные риск-сценарии", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Он указал, что в этом контексте необходимо вести работу по перестройке платежного баланса, девалютизации экономики и расширению международных расчетов в рублях, при этом в координации с бюджетной и денежно-кредитной политиками.