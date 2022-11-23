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В Мурманской области родители тройняшек получат по миллиону рублей - РИА Новости, 23.11.2022
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Мурманская область
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В Мурманской области родители тройняшек получат по миллиону рублей
В Мурманской области родители тройняшек получат по миллиону рублей - РИА Новости, 23.11.2022
В Мурманской области родители тройняшек получат по миллиону рублей
Семьи северян, в которых одновременно родятся трое детей в Мурманской области, получат единовременную выплату в миллион рублей, сообщило министерство по... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:49
2022-11-23T17:50
мурманская область
общество
мурманская область
дети
россия
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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Семьи северян, в которых одновременно родятся трое детей в Мурманской области, получат единовременную выплату в миллион рублей, сообщило министерство по информационной политике региона."Глава региона Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области, в соответствии с которым семьям северян предусмотрена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей при рождении одновременно трех и более детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что эта мера направлена на совершенствование демографической политики на территории региона, а также расширение социальной поддержки семей с детьми. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на северян, которые стали родителями тройняшек с 1 января 2022 года. По данным министерства соцразвития региона, в этом году в Кольском Заполярье сразу в двух семьях одновременно родилось трое детей.
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общество, мурманская область, дети, россия
Мурманская область, Общество, Мурманская область, Дети, Россия
17:49 23.11.2022 (обновлено: 17:50 23.11.2022)
 

В Мурманской области родители тройняшек получат по миллиону рублей

© Depositphotos.com / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Depositphotos.com / osons163
Новорожденные дети. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Семьи северян, в которых одновременно родятся трое детей в Мурманской области, получат единовременную выплату в миллион рублей, сообщило министерство по информационной политике региона.
"Глава региона Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области, в соответствии с которым семьям северян предусмотрена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей при рождении одновременно трех и более детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта мера направлена на совершенствование демографической политики на территории региона, а также расширение социальной поддержки семей с детьми. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на северян, которые стали родителями тройняшек с 1 января 2022 года. По данным министерства соцразвития региона, в этом году в Кольском Заполярье сразу в двух семьях одновременно родилось трое детей.
Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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В ГД внесли проект о праве родителей быть в больнице с детьми до восьми лет
 
Мурманская областьОбществоМурманская областьДетиРоссия
 
 
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