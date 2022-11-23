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В Мурманской области родители тройняшек получат по миллиону рублей
В Мурманской области родители тройняшек получат по миллиону рублей - РИА Новости, 23.11.2022
В Мурманской области родители тройняшек получат по миллиону рублей
Семьи северян, в которых одновременно родятся трое детей в Мурманской области, получат единовременную выплату в миллион рублей, сообщило министерство по... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:49
2022-11-23T17:49
2022-11-23T17:50
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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Семьи северян, в которых одновременно родятся трое детей в Мурманской области, получат единовременную выплату в миллион рублей, сообщило министерство по информационной политике региона."Глава региона Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области, в соответствии с которым семьям северян предусмотрена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей при рождении одновременно трех и более детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что эта мера направлена на совершенствование демографической политики на территории региона, а также расширение социальной поддержки семей с детьми. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на северян, которые стали родителями тройняшек с 1 января 2022 года. По данным министерства соцразвития региона, в этом году в Кольском Заполярье сразу в двух семьях одновременно родилось трое детей.
https://ria.ru/20221028/bolnitsa-1827520576.html
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