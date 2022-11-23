https://ria.ru/20221123/azarov-1833599483.html

Самарский губернатор в ДНР передал армии дополнительную спецтехнику

Самарский губернатор в ДНР передал армии дополнительную спецтехнику - РИА Новости, 23.11.2022

Самарский губернатор в ДНР передал армии дополнительную спецтехнику

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе поездки в Донецкую народную республику передал на нужды 2-й гвардейской общевойсковой армии дополнительную... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:00

2022-11-23T12:00

2022-11-23T12:21

специальная военная операция на украине

дмитрий азаров

самарская область

донецкая народная республика

россия

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САМАРА, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе поездки в Донецкую народную республику передал на нужды 2-й гвардейской общевойсковой армии дополнительную спецтехнику, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, Азаров в ходе рабочей поездки в ДНР встретился с командующим 2-й гвардейской общевойсковой краснознаменной армией Андреем Колотовкиным."Глава региона обсудил с командармом вопросы, связанные с участием земляков в СВО, условиями их пребывания, потребностями в дополнительной поддержке военнослужащих, а также передал на нужды бойцов спецсредства и дополнительную технику", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, ранее первые два подразделения из числа мобилизованных жителей Самарской области отправились в тыловые районы проведения специальной военной операции. Азаров, напутствуя бойцов, заверил их, что регион будет и дальше поддерживать военнослужащих и их семьи.Отмечается, что работа по поддержке военнослужащих из Самарской области ведется с первого дня проведения спецоперации. По согласованию с командованием определяется перечень необходимой специальной техники в дополнении к той, которая предоставляется министерством обороны РФ согласно действующим нормативам. Позднее она приобретается силами региона и жителей Самарской области. В ДНР Азаров передал Колотовкину очередную партию спецтехники, а также гуманитарный груз, который отправили бойцам неравнодушные жители региона."На нужды армии - не первый раз откликаемся. Раз нужна такая техника, она будет поставлена. Уверен, люди будут откликаться, жители Самарской области, предприниматели, все, для того, чтобы ускорить час победы", - цитирует Азарова пресс-служба.Колотовкин подчеркнул, что губернатор, правительство Самарской области, жители региона оказывают системную поддержку военнослужащим с самого начала проведения спецоперации."Вся спецтехника дойдет до самого переднего края. Важно, чтобы люди видели, что их помощь доходит по назначению. Мы будем доказывать это делами на фронте. Спасибо большое за помощь, большие слова благодарности нашей Самарской области за поддержку. Вы, Дмитрий Игоревич, и жители региона самые первые откликнулись, с первого дня поддерживаете нашу армию", - приводит слова Колотовкина пресс-служба.Командующий вручил Азарову медаль "За вклад в нашу победу", которая разработана 2-й гвардейской общевойсковой краснознаменной армией. По данным пресс-службы, глава регион стал первым, кому была вручена эта награда.

https://ria.ru/20221123/bpla-1833589017.html

https://ria.ru/20221121/stoltenberg-1833094650.html

https://ria.ru/20221121/gubernator-1833203069.html

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дмитрий азаров, самарская область, донецкая народная республика, россия