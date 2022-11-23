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В центре Саранска загорелся автобус
В центре Саранска загорелся автобус - РИА Новости, 23.11.2022
В центре Саранска загорелся автобус
Автобус загорелся в центре Саранска утром в среду, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:32
2022-11-23T10:32
2022-11-23T10:32
происшествия
саранск
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Автобус загорелся в центре Саранска утром в среду, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.Видео с горящим автобусом у перекрестка в центре города распространилось в соцсетях."Сегодня утром, в 7.27, поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Ленина и улицы Коммунистической загорелся автобус ПАЗ. В 7.38 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал, поскольку в автобусе никого не было – ни пассажиров, ни водителя", - рассказала собеседница агентства.Как сообщили в прокуратуре Мордовии, автобус перевозил рабочих. "В момент возгорания водитель остановил транспортное средство, высадил рабочих и покинул салон", - говорится в сообщении прокуратуры.Проводится проверка, в ходе которой, в частности, дадут оценку исполнению требований законов для безопасной перевозки рабочих. "При наличии оснований прокуратурой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20221123/anapa-1833554178.html
саранск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саранск, республика мордовия
Происшествия, Саранск, Республика Мордовия
В центре Саранска загорелся автобус
В центре Саранска загорелся автобус, никто не пострадал
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Автобус загорелся в центре Саранска утром в среду, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Видео с горящим автобусом у перекрестка в центре города распространилось в соцсетях.
"Сегодня утром, в 7.27, поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Ленина и улицы Коммунистической загорелся автобус ПАЗ. В 7.38 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал, поскольку в автобусе никого не было – ни пассажиров, ни водителя", - рассказала собеседница агентства.
Как сообщили в прокуратуре Мордовии, автобус перевозил рабочих. "В момент возгорания водитель остановил транспортное средство, высадил рабочих и покинул салон", - говорится в сообщении прокуратуры.
Проводится проверка, в ходе которой, в частности, дадут оценку исполнению требований законов для безопасной перевозки рабочих. "При наличии оснований прокуратурой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.