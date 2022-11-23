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В центре Саранска загорелся автобус

В центре Саранска загорелся автобус - РИА Новости, 23.11.2022

В центре Саранска загорелся автобус

Автобус загорелся в центре Саранска утром в среду, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:32

2022-11-23T10:32

2022-11-23T10:32

происшествия

саранск

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Автобус загорелся в центре Саранска утром в среду, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.Видео с горящим автобусом у перекрестка в центре города распространилось в соцсетях."Сегодня утром, в 7.27, поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Ленина и улицы Коммунистической загорелся автобус ПАЗ. В 7.38 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал, поскольку в автобусе никого не было – ни пассажиров, ни водителя", - рассказала собеседница агентства.Как сообщили в прокуратуре Мордовии, автобус перевозил рабочих. "В момент возгорания водитель остановил транспортное средство, высадил рабочих и покинул салон", - говорится в сообщении прокуратуры.Проводится проверка, в ходе которой, в частности, дадут оценку исполнению требований законов для безопасной перевозки рабочих. "При наличии оснований прокуратурой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20221123/anapa-1833554178.html

саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, саранск, республика мордовия