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В центре Саранска загорелся автобус - РИА Новости, 23.11.2022
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В центре Саранска загорелся автобус
В центре Саранска загорелся автобус - РИА Новости, 23.11.2022
В центре Саранска загорелся автобус
Автобус загорелся в центре Саранска утром в среду, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:32
2022-11-23T10:32
происшествия
саранск
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Автобус загорелся в центре Саранска утром в среду, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.Видео с горящим автобусом у перекрестка в центре города распространилось в соцсетях."Сегодня утром, в 7.27, поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Ленина и улицы Коммунистической загорелся автобус ПАЗ. В 7.38 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал, поскольку в автобусе никого не было – ни пассажиров, ни водителя", - рассказала собеседница агентства.Как сообщили в прокуратуре Мордовии, автобус перевозил рабочих. "В момент возгорания водитель остановил транспортное средство, высадил рабочих и покинул салон", - говорится в сообщении прокуратуры.Проводится проверка, в ходе которой, в частности, дадут оценку исполнению требований законов для безопасной перевозки рабочих. "При наличии оснований прокуратурой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, саранск, республика мордовия
Происшествия, Саранск, Республика Мордовия
10:32 23.11.2022
 
В центре Саранска загорелся автобус

В центре Саранска загорелся автобус, никто не пострадал

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Автобус загорелся в центре Саранска утром в среду, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Видео с горящим автобусом у перекрестка в центре города распространилось в соцсетях.
"Сегодня утром, в 7.27, поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Ленина и улицы Коммунистической загорелся автобус ПАЗ. В 7.38 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал, поскольку в автобусе никого не было – ни пассажиров, ни водителя", - рассказала собеседница агентства.
Как сообщили в прокуратуре Мордовии, автобус перевозил рабочих. "В момент возгорания водитель остановил транспортное средство, высадил рабочих и покинул салон", - говорится в сообщении прокуратуры.
Проводится проверка, в ходе которой, в частности, дадут оценку исполнению требований законов для безопасной перевозки рабочих. "При наличии оснований прокуратурой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
09:39
В Анапе восьмилетний мальчик устроил ДТП
 
ПроисшествияСаранскРеспублика Мордовия
 
 
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