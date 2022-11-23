https://ria.ru/20221123/armeniya-1833348746.html

Межгосударственные отношения России и Армении

Межгосударственные отношения России и Армении - РИА Новости, 23.11.2022

Межгосударственные отношения России и Армении

Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года. Двусторонняя правовая база насчитывает около 200 договоров. Основополагающими РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T01:32

2022-11-23T01:32

2022-11-23T01:32

справки

никол пашинян

владимир путин

арарат мирзоян

армения

россия

ереван

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833360147_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b804cc699ea3d89ad17304f496636531.jpg

Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года. Двусторонняя правовая база насчитывает около 200 договоров. Основополагающими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век, подписанная 26 сентября 2000 года. Москва и Ереван поддерживают традиционно тесный диалог на высшем и высоком уровнях, в том числе в рамках общих интеграционных объединений – ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, а также в межведомственном формате.8 мая 2018 года Владимир Путин поздравил нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна с избранием на этот пост и провел с ним телефонный разговор.В 2018 году Путин и Пашинян встречались семь раз: 14 мая в Сочи, 13 июня, 8 сентября и 27 декабря – в Москве, 28 сентября в Душанбе (Таджикистан), 11 ноября в Париже (Франция), 6 декабря в Санкт-Петербурге.В 2019 году встречи двух лидеров состоялись 29 мая в Нур-Султане (Казахстан), 6 июня и 20 декабря в Санкт-Петербурге, 1 октября в Ереване, 11 октября в Ашхабаде (Туркмения), 28 ноября в Бишкеке (Киргизия).В 2020 году личные встречи между Путиным и Пашиняном отсутствовали по объективной причине пандемии COVID-19 (имели место рабочие встречи в рамках заседаний Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференцсвязи 14 апреля и 19 мая); контакты руководителей двух стран осуществлялись в основном в телефонном режиме.В 2020 году произошел коренной перелом в нагорно-карабахском урегулировании. В сентябре обстановка в регионе накалилась, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки заключить перемирие.9 ноября при посредничестве России лидеры Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. В зону конфликта был введен российский миротворческий контингент в качестве гарантии безопасности населения и невозобновления военных действий. Под контроль Азербайджана вернулись семь районов вокруг Нагорного Карабаха. Достигнута договоренность о передаче тел погибших, обмене пленными, возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц. Принято решение о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе. Россия продолжает посреднические усилия в национальном качестве и в составе сопредседателя Минской группы ОБСЕ.Практические аспекты реализации договоренностей обсуждались в ходе телефонных переговоров 14 и 23 ноября.11 января 2021 года в Москве по инициативе Владимира Путина состоялись трехсторонние переговоры президента России, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Обсуждались ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей. Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна.7 апреля 2021 года в Кремле состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна, который находился в России с рабочим визитом.Очередная двусторонняя встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна состоялась 7 июля в Москве. Премьер-министр Армении посетил Москву в статусе исполняющего обязанности. Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах.В ходе встречи обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, размещение российских военных, которые уже находятся в регионе, и двусторонние отношения.Очередная рабочая встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна состоялась 12 октября в Москве.26 ноября 2021 года по инициативе Владимира Путина в Сочи состоялись трехсторонние переговоры президента России, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Консультации были приурочены к годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина с Николом Пашиняном.28 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.3 марта 2022 года президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ваагну Хачатуряну по случаю избрания президентом Армении.19 апреля 2022 года в Ново-Огареве состоялись переговоры Владимира Путина с Николом Пашиняном в рамках его официального визита в Россию.16 мая Никол Пашинян принял участие во встрече лидеров государств – членов ОДКБ в Москве. По окончании саммита состоялась беседа Владимира Путина и Никола Пашиняна.17 июня президент России Владимир Путин встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном "на полях" Санкт-Петербургского международного экономического форума.7 сентября Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы российско-армянского двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных объединений "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке.7 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Санкт-Петербург, где принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств.14 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ.31 октября в Сочи прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Состоялась также двусторонняя встреча лидеров России и Армении.Владимир Путин и Никол Пашинян активно общаются по телефону. В 2020 году они беседовали по телефону 66 раз, в 2021 году состоялось 17 телефонных разговоров.В 2022 году Путин и Пашинян также неоднократно разговаривали по телефону, последний раз – 9 ноября. В 2021 году председатель правительства России Михаил Мишустин встречался с Николом Пашиняном "на полях" заседаний Евразийского межправсовета 5 февраля в Алма-Ате (Казахстан), 29 апреля в Казани и 19 ноября в Ереване. В феврале 2022 года прошла встреча "на полях" Евразийского межправсовета в Нур-Султане (ныне Астана, Казахстан), 20 апреля в Москве в ходе официального визита Пашиняна в Россию.20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Ереван, где принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.Михаил Мишустин также принял участие во встрече президента Армении Ваагна Хачатуряна с главами делегаций – участников заседания Евразийского межправительственного совета.Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук регулярно посещает с рабочими визитами Ереван для обсуждения актуальных вопросов российско-армянских отношений. В 2022 году такие визиты состоялись 2 февраля, 12 мая, и 20 сентября.В ходе сентябрьского визита Оверчук принял участие в пленарном заседании девятого российско-армянского межрегионального форума.В ходе визита состоялась также встреча с Мгером Григоряном, сопредседателем Алексея Оверчука в межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией. По итогам встречи сопредседатели подписали программу экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2022-2025 годы, направленную на формирование новых благоприятных условий для расширения направлений двустороннего сотрудничества с учетом современных условий и тенденций.В июне 2021 года правительство РФ выделило 3,2 миллиона долларов для помощи Армении в постконфликтном восстановлении – было приняло решение профинансировать проект Программы развития ООН (ПРООН) по оказанию содействия наиболее пострадавшим регионам страны.Активный диалог ведется на уровне министров иностранных дел двух стран.30-31 августа 2021 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетил Россию с рабочим визитом. Это был его первый зарубежный визит после назначения на должность главы МИД Армении.14 октября 2021 года в Минске (Белоруссия) прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова, Армении Арарата Мирзояна и Азербайджана Джейхуна Байрамова. Состоялась также двусторонняя встреча Лаврова и Мирзояна.10 марта 2022 года Сергей Лавров и Арарат Мирзоян провели встречу "на полях" Анталийского дипломатического форума.8 апреля Арарат Мирзоян посетил с рабочим визитом Москву.12 мая в Душанбе на "полях" СМИД СНГ прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна."На полях" саммита состоялась также двусторонняя встреча Лаврова и Мирзояна.8-9 июня 2022 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Ереван. В рамках визита он был принят премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном, состоялись переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.5 сентября Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.12 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров и министра иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели встречу "на полях" заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Астане (Казахстан).14 октября в Астане прошла трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана.Осуществляется взаимодействие по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.Поддерживаются активные межведомственные контакты, что позволяет на обоюдовыгодной основе решать актуальные вопросы сотрудничества. Осуществляется межпарламентское сотрудничество.4-7 октября 2021 года Россию с официальным визитом посетил спикер парламента Армении Ален Симонян.В ходе визита он встретился с председателями обеих палат российского парламента – Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Состоялась также встреча Алена Симоняна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.В апреле 2022 года делегация Совета Федерации во главе с заместителем председателя Совета Федерации Юрием Воробьевым посетила Армению с рабочим визитом.6 июня 2022 года делегация Государственной Думы во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным посетила с рабочим визитом Ереван, где приняла участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.В рамках визита состоялись встречи Вячеслава Володина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном.Россия – ведущий внешнеэкономический партнер Армении. В условиях коронавируса и общего спада мировой экономики России и Армении удалось избежать серьезного падения объемов торгового обмена.По итогам 2021 года внешнеторговый оборот России и Армении составил 2,6 миллиарда долларов (в 2020 году – 2,3 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 1,9 миллиарда долларов и импорт – 710 миллионов долларов.По данным статистической службы Армении, за январь-август 2022 года товарооборот Армении с Россией вырос на 74,1% и составил 3,704 миллиарда долларов. Экспорт из России в Армению за указанный период составил 2,642 миллиарда долларов (рост на 71,7%). Импорт в Россию из Армении увеличился в два раза и составил 1,062 миллиарда долларов.В структуре экспорта России в Армению: минеральные продукты; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; машины, оборудование и транспортные средства; продукция химической промышленности; металлы и изделия из них и др. В структуре импорта преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь, драгметаллы и камни, машины, оборудование и транспортные средства и др.Россия – основной иностранный инвестор в экономику Армении. По данным армянской стороны, российские инвестиции превышают 2,1 миллиарда долларов, или 40% совокупных иностранных капиталовложений. Из них прямых инвестиций – 1,7 миллиарда долларов (обеспечивающие рабочие места, производство), или 41,7% от общей доли.Основной объем капиталовложений направлен в такие отрасли, как энергетика, банки, металлургия, строительство, связь. В целом около трети компаний с участием иностранного капитала в Армении – это предприятия с российским капиталом (28,6%).По итогам первого полугодия 2022 года объем прямых российских инвестиций в Армению составил 141 миллион долларов.Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач заявил, что пакет инвестиционных проектов российского бизнеса в Армении оценивается в один миллиард долларов.Среди крупнейших российских компаний, работающих в Армении, – "Газпром", "Росатом", "РЖД", "РУСАЛ", "Банк ВТБ", "Вымпелком" и др.ПАО "Газпром" владеет 100% акций ЗАО "Газпром Армения" (до февраля 2014 года ЗАО "АрмРосгазпром"), основной сферой деятельности которого является организация поставок природного газа для внутреннего рынка Армении. При этом "Газпром" покрывает все потребности республики, а в ценообразовании применяется льготный тариф (без вывозной пошлины).Объем инвестиций ПАО "Газпром" в экономику Армении, включая завершение строительства и модернизации 5-го энергоблока Разданской ТЭС, а также участие в сооружении газопровода Иран-Армения, превышает 800 миллионов долларов.По линии "Росатома" оказывается содействие с учетом необходимости продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.На основе концессионного договора (сроком на 30 лет с правом пролонгации на 20 лет после первых 20 лет работы) с 1 июня 2008 года функционирует дочерняя компания ОАО "РЖД" – ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". Всего ОАО "РЖД" инвестировало в развитие армянской железнодорожной инфраструктуры порядка 300 миллионов долларов. Ведется обновление транспортной инфраструктуры. В мае 2021 года в Армению было отправлено 27 новых современных пассажирских вагона производства ЗАО "Трансмашхолдинг".ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" в 2014 году инвестировал в строительство горно-обогатительного комбината на Техутском медно-молибденовом месторождении, выделив 283 миллионов долларов. Кроме того, банк осуществляет финансирование текущей деятельности и инвестиционной программы развития ЗАО "Агаракский медно-молибденовый комбинат" (9 миллионов долларов).ПАО "Вымпелком" (ЗАО "АрменТел" – торговая марка Beeline), начиная с 2006 года, инвестировал в Армению свыше 350 миллионов долларов.С 5 по 7 октября 2022 года в Ереване прошла девятая международная промышленная выставка Expo Russia – Armenia. Ее цель – углубление экономического, научно-технического, культурного и политического сотрудничества между Россией и Арменией, а также развитие совместного бизнеса, торгово-экономических и инвестиционных отношений.Динамично развиваются отношения по линии регионов, в которые вовлечены около 70 субъектов РФ и почти все марзы (регионы) Армении.Российско-армянское взаимодействие в военной области направлено на обеспечение безопасности обоих государств, южного фланга СНГ и стабильности в Закавказье. Армянские вооруженные силы участвуют в несении боевого дежурства в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. На территории республики дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване.Россия остается основным поставщиком вооружений и военной техники для армянской армии. Армения стала первым в мире импортером ракетных комплексов "Искандер", а также получила уникальные истребители Су-30СМ, совершенные зенитные ракетные комплексы "ТОР-М2КМ" и "Оса-АК", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", мощные реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", противотанковые управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", наземные комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", инженерные средства и средства связи.С февраля 2019 года Россия и Армения проводят совместную гуманитарную операцию в Сирии. Снабжение армянского контингента организовано на безвозмездной основе за счет средств Минобороны России.В области освоения космоса в апреле 2016 года было подписано армяно-российское соглашение о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. В декабре 2018 года на территории Бюраканской астрофизической обсерватории в Армении открылась станция российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).В условиях пандемии налажено плотное взаимодействие России и Армении в области противодействия COVID-19 и минимизации его негативных последствий. В интересах преодоления последствий пандемии коронавируса Россия с конца 2020 года поставила в Армению несколько партий вакцины "Спутник V".В сентябре 2021 года в Армении началось производство российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в рамках сотрудничества Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), министерства экономики республики и местной фармацевтической компании Liqvor Pharmaceuticals. В декабре 2021 года вакцина была введена в обращение. Армянское предприятие перерабатывает субстрат, полученный из России.Традиционно важное место занимают культурно-гуманитарные контакты.19 апреля 2022 года в России состоялась встреча министра культуры РФ Ольги Любимовой и министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграма Думаняна. Стороны подписали межведомственную Программу сотрудничества на 2022-2025 годы.5-7 октября 2022 года в Армении прошли "Дни духовной культуры России" приурочены к 30-летию установления дипотношений между Арменией и Россией. В рамках программы в Ванадзоре, Севане и Ереване (в Доме камерной музыки им. Комитаса) выступил Московский синодальный хор. В рамках "Дней" также были организованы встречи российской делегации со специалистами армянской киносферы и представителями творческих вузов.В республике сохраняется высокий интерес к получению высшего образования на русском языке, в том числе с помощью программ по обучению за счет средств российского бюджета (для Армении в 2021-2022 учебном году выделено 220 бюджетных мест, в 2022-2023 учебном году– 250). В отечественных вузах обучается около 2,2 тысяч армянских студентов, из них 699 учатся за счет бюджетных ассигнований.В Армении функционируют шесть филиалов российских вузов (Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, Российского государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева, Российской Международной академии туризма, Московского финансово-промышленного университета "Синергия"), а также Российско-Армянский университет. Основными проводниками российской культуры и русского языка на территории Армении являются Российский центр науки и культуры в Ереване и его филиал в Гюмри.В сентябре 2021 года в Ереване открылся "Дом Русской книги". В июне 2022 года в столице Армении открылся Центр Русского географического общества.Армения – одно из самых популярных для российских туристов направлений. В 2019 году эту страну посетили около 700 тысяч россиян. В 2020 году туристическая сфера Армении пережила сильный спад из-за пандемии коронавируса, локдауна, а также военного конфликта в Карабахе.В 2021 году Армению посетили более 300 тысяч туристов из России, в том числе за летний период – более 100 тысяч россиян.За январь-октябрь 2022 года Армению посетили около 640 тысяч российских туристов (46% от общего числа туристов).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, никол пашинян, владимир путин, арарат мирзоян, армения, россия, ереван, снг, одкб, евразийский экономический союз, алексей оверчук