Межгосударственные отношения России и Армении
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкВстреча глав делегаций ОДКБ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване
Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года. Двусторонняя правовая база насчитывает около 200 договоров. Основополагающими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век, подписанная 26 сентября 2000 года. Москва и Ереван поддерживают традиционно тесный диалог на высшем и высоком уровнях, в том числе в рамках общих интеграционных объединений – ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, а также в межведомственном формате.
8 мая 2018 года Владимир Путин поздравил нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна с избранием на этот пост и провел с ним телефонный разговор.
В 2018 году Путин и Пашинян встречались семь раз: 14 мая в Сочи, 13 июня, 8 сентября и 27 декабря – в Москве, 28 сентября в Душанбе (Таджикистан), 11 ноября в Париже (Франция), 6 декабря в Санкт-Петербурге.
В 2019 году встречи двух лидеров состоялись 29 мая в Нур-Султане (Казахстан), 6 июня и 20 декабря в Санкт-Петербурге, 1 октября в Ереване, 11 октября в Ашхабаде (Туркмения), 28 ноября в Бишкеке (Киргизия).
В 2020 году личные встречи между Путиным и Пашиняном отсутствовали по объективной причине пандемии COVID-19 (имели место рабочие встречи в рамках заседаний Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференцсвязи 14 апреля и 19 мая); контакты руководителей двух стран осуществлялись в основном в телефонном режиме.
В 2020 году произошел коренной перелом в нагорно-карабахском урегулировании. В сентябре обстановка в регионе накалилась, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки заключить перемирие.
9 ноября при посредничестве России лидеры Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. В зону конфликта был введен российский миротворческий контингент в качестве гарантии безопасности населения и невозобновления военных действий. Под контроль Азербайджана вернулись семь районов вокруг Нагорного Карабаха. Достигнута договоренность о передаче тел погибших, обмене пленными, возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц. Принято решение о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе. Россия продолжает посреднические усилия в национальном качестве и в составе сопредседателя Минской группы ОБСЕ.
Практические аспекты реализации договоренностей обсуждались в ходе телефонных переговоров 14 и 23 ноября.
11 января 2021 года в Москве по инициативе Владимира Путина состоялись трехсторонние переговоры президента России, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Обсуждались ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей. Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна.
7 апреля 2021 года в Кремле состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна, который находился в России с рабочим визитом.
Очередная двусторонняя встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна состоялась 7 июля в Москве. Премьер-министр Армении посетил Москву в статусе исполняющего обязанности. Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах.
В ходе встречи обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, размещение российских военных, которые уже находятся в регионе, и двусторонние отношения.
Очередная рабочая встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна состоялась 12 октября в Москве.
26 ноября 2021 года по инициативе Владимира Путина в Сочи состоялись трехсторонние переговоры президента России, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Консультации были приурочены к годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.
Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина с Николом Пашиняном.
28 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ
Президент РФ Владимир Путин принял участие в неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ
3 марта 2022 года президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ваагну Хачатуряну по случаю избрания президентом Армении.
19 апреля 2022 года в Ново-Огареве состоялись переговоры Владимира Путина с Николом Пашиняном в рамках его официального визита в Россию.
16 мая Никол Пашинян принял участие во встрече лидеров государств – членов ОДКБ в Москве. По окончании саммита состоялась беседа Владимира Путина и Никола Пашиняна.
17 июня президент России Владимир Путин встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном "на полях" Санкт-Петербургского международного экономического форума.
7 сентября Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы российско-армянского двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных объединений "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке.
7 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Санкт-Петербург, где принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств.
14 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ.
31 октября в Сочи прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Состоялась также двусторонняя встреча лидеров России и Армении.
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Владимир Путин и Никол Пашинян активно общаются по телефону. В 2020 году они беседовали по телефону 66 раз, в 2021 году состоялось 17 телефонных разговоров.
В 2022 году Путин и Пашинян также неоднократно разговаривали по телефону, последний раз – 9 ноября.
В 2021 году председатель правительства России Михаил Мишустин встречался с Николом Пашиняном "на полях" заседаний Евразийского межправсовета 5 февраля в Алма-Ате (Казахстан), 29 апреля в Казани и 19 ноября в Ереване. В феврале 2022 года прошла встреча "на полях" Евразийского межправсовета в Нур-Султане (ныне Астана, Казахстан), 20 апреля в Москве в ходе официального визита Пашиняна в Россию.
20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Ереван, где принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
Михаил Мишустин также принял участие во встрече президента Армении Ваагна Хачатуряна с главами делегаций – участников заседания Евразийского межправительственного совета.
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук регулярно посещает с рабочими визитами Ереван для обсуждения актуальных вопросов российско-армянских отношений. В 2022 году такие визиты состоялись 2 февраля, 12 мая, и 20 сентября.
В ходе сентябрьского визита Оверчук принял участие в пленарном заседании девятого российско-армянского межрегионального форума.
В ходе визита состоялась также встреча с Мгером Григоряном, сопредседателем Алексея Оверчука в межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией. По итогам встречи сопредседатели подписали программу экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2022-2025 годы, направленную на формирование новых благоприятных условий для расширения направлений двустороннего сотрудничества с учетом современных условий и тенденций.
В июне 2021 года правительство РФ выделило 3,2 миллиона долларов для помощи Армении в постконфликтном восстановлении – было приняло решение профинансировать проект Программы развития ООН (ПРООН) по оказанию содействия наиболее пострадавшим регионам страны.
Активный диалог ведется на уровне министров иностранных дел двух стран.
30-31 августа 2021 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетил Россию с рабочим визитом. Это был его первый зарубежный визит после назначения на должность главы МИД Армении.
© РИА Новости / POOL/Владимир Гердо / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве
14 октября 2021 года в Минске (Белоруссия) прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова, Армении Арарата Мирзояна и Азербайджана Джейхуна Байрамова. Состоялась также двусторонняя встреча Лаврова и Мирзояна.
10 марта 2022 года Сергей Лавров и Арарат Мирзоян провели встречу "на полях" Анталийского дипломатического форума.
8 апреля Арарат Мирзоян посетил с рабочим визитом Москву.
12 мая в Душанбе на "полях" СМИД СНГ прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.
"На полях" саммита состоялась также двусторонняя встреча Лаврова и Мирзояна.
8-9 июня 2022 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Ереван. В рамках визита он был принят премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном, состоялись переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
5 сентября Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
12 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров и министра иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели встречу "на полях" заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Астане (Казахстан).
14 октября в Астане прошла трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана.
Осуществляется взаимодействие по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.
Поддерживаются активные межведомственные контакты, что позволяет на обоюдовыгодной основе решать актуальные вопросы сотрудничества. Осуществляется межпарламентское сотрудничество.
4-7 октября 2021 года Россию с официальным визитом посетил спикер парламента Армении Ален Симонян.
В ходе визита он встретился с председателями обеих палат российского парламента – Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Состоялась также встреча Алена Симоняна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В апреле 2022 года делегация Совета Федерации во главе с заместителем председателя Совета Федерации Юрием Воробьевым посетила Армению с рабочим визитом.
6 июня 2022 года делегация Государственной Думы во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным посетила с рабочим визитом Ереван, где приняла участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
В рамках визита состоялись встречи Вячеслава Володина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном.
Россия – ведущий внешнеэкономический партнер Армении. В условиях коронавируса и общего спада мировой экономики России и Армении удалось избежать серьезного падения объемов торгового обмена.
По итогам 2021 года внешнеторговый оборот России и Армении составил 2,6 миллиарда долларов (в 2020 году – 2,3 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 1,9 миллиарда долларов и импорт – 710 миллионов долларов.
По данным статистической службы Армении, за январь-август 2022 года товарооборот Армении с Россией вырос на 74,1% и составил 3,704 миллиарда долларов. Экспорт из России в Армению за указанный период составил 2,642 миллиарда долларов (рост на 71,7%). Импорт в Россию из Армении увеличился в два раза и составил 1,062 миллиарда долларов.
В структуре экспорта России в Армению: минеральные продукты; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; машины, оборудование и транспортные средства; продукция химической промышленности; металлы и изделия из них и др. В структуре импорта преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь, драгметаллы и камни, машины, оборудование и транспортные средства и др.
Россия – основной иностранный инвестор в экономику Армении. По данным армянской стороны, российские инвестиции превышают 2,1 миллиарда долларов, или 40% совокупных иностранных капиталовложений. Из них прямых инвестиций – 1,7 миллиарда долларов (обеспечивающие рабочие места, производство), или 41,7% от общей доли.
Основной объем капиталовложений направлен в такие отрасли, как энергетика, банки, металлургия, строительство, связь. В целом около трети компаний с участием иностранного капитала в Армении – это предприятия с российским капиталом (28,6%).
По итогам первого полугодия 2022 года объем прямых российских инвестиций в Армению составил 141 миллион долларов.
Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач заявил, что пакет инвестиционных проектов российского бизнеса в Армении оценивается в один миллиард долларов.
Среди крупнейших российских компаний, работающих в Армении, – "Газпром", "Росатом", "РЖД", "РУСАЛ", "Банк ВТБ", "Вымпелком" и др.
ПАО "Газпром" владеет 100% акций ЗАО "Газпром Армения" (до февраля 2014 года ЗАО "АрмРосгазпром"), основной сферой деятельности которого является организация поставок природного газа для внутреннего рынка Армении. При этом "Газпром" покрывает все потребности республики, а в ценообразовании применяется льготный тариф (без вывозной пошлины).
Объем инвестиций ПАО "Газпром" в экономику Армении, включая завершение строительства и модернизации 5-го энергоблока Разданской ТЭС, а также участие в сооружении газопровода Иран-Армения, превышает 800 миллионов долларов.
По линии "Росатома" оказывается содействие с учетом необходимости продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.
На основе концессионного договора (сроком на 30 лет с правом пролонгации на 20 лет после первых 20 лет работы) с 1 июня 2008 года функционирует дочерняя компания ОАО "РЖД" – ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". Всего ОАО "РЖД" инвестировало в развитие армянской железнодорожной инфраструктуры порядка 300 миллионов долларов. Ведется обновление транспортной инфраструктуры. В мае 2021 года в Армению было отправлено 27 новых современных пассажирских вагона производства ЗАО "Трансмашхолдинг".
ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" в 2014 году инвестировал в строительство горно-обогатительного комбината на Техутском медно-молибденовом месторождении, выделив 283 миллионов долларов. Кроме того, банк осуществляет финансирование текущей деятельности и инвестиционной программы развития ЗАО "Агаракский медно-молибденовый комбинат" (9 миллионов долларов).
ПАО "Вымпелком" (ЗАО "АрменТел" – торговая марка Beeline), начиная с 2006 года, инвестировал в Армению свыше 350 миллионов долларов.
С 5 по 7 октября 2022 года в Ереване прошла девятая международная промышленная выставка Expo Russia – Armenia. Ее цель – углубление экономического, научно-технического, культурного и политического сотрудничества между Россией и Арменией, а также развитие совместного бизнеса, торгово-экономических и инвестиционных отношений.
Динамично развиваются отношения по линии регионов, в которые вовлечены около 70 субъектов РФ и почти все марзы (регионы) Армении.
Российско-армянское взаимодействие в военной области направлено на обеспечение безопасности обоих государств, южного фланга СНГ и стабильности в Закавказье. Армянские вооруженные силы участвуют в несении боевого дежурства в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. На территории республики дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване.
Россия остается основным поставщиком вооружений и военной техники для армянской армии. Армения стала первым в мире импортером ракетных комплексов "Искандер", а также получила уникальные истребители Су-30СМ, совершенные зенитные ракетные комплексы "ТОР-М2КМ" и "Оса-АК", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", мощные реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", противотанковые управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", наземные комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", инженерные средства и средства связи.
С февраля 2019 года Россия и Армения проводят совместную гуманитарную операцию в Сирии. Снабжение армянского контингента организовано на безвозмездной основе за счет средств Минобороны России.
В области освоения космоса в апреле 2016 года было подписано армяно-российское соглашение о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. В декабре 2018 года на территории Бюраканской астрофизической обсерватории в Армении открылась станция российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).
В условиях пандемии налажено плотное взаимодействие России и Армении в области противодействия COVID-19 и минимизации его негативных последствий. В интересах преодоления последствий пандемии коронавируса Россия с конца 2020 года поставила в Армению несколько партий вакцины "Спутник V".
В сентябре 2021 года в Армении началось производство российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в рамках сотрудничества Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), министерства экономики республики и местной фармацевтической компании Liqvor Pharmaceuticals. В декабре 2021 года вакцина была введена в обращение. Армянское предприятие перерабатывает субстрат, полученный из России.
Традиционно важное место занимают культурно-гуманитарные контакты.
19 апреля 2022 года в России состоялась встреча министра культуры РФ Ольги Любимовой и министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграма Думаняна. Стороны подписали межведомственную Программу сотрудничества на 2022-2025 годы.
5-7 октября 2022 года в Армении прошли "Дни духовной культуры России" приурочены к 30-летию установления дипотношений между Арменией и Россией. В рамках программы в Ванадзоре, Севане и Ереване (в Доме камерной музыки им. Комитаса) выступил Московский синодальный хор. В рамках "Дней" также были организованы встречи российской делегации со специалистами армянской киносферы и представителями творческих вузов.
В республике сохраняется высокий интерес к получению высшего образования на русском языке, в том числе с помощью программ по обучению за счет средств российского бюджета (для Армении в 2021-2022 учебном году выделено 220 бюджетных мест, в 2022-2023 учебном году– 250). В отечественных вузах обучается около 2,2 тысяч армянских студентов, из них 699 учатся за счет бюджетных ассигнований.
В Армении функционируют шесть филиалов российских вузов (Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, Российского государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева, Российской Международной академии туризма, Московского финансово-промышленного университета "Синергия"), а также Российско-Армянский университет. Основными проводниками российской культуры и русского языка на территории Армении являются Российский центр науки и культуры в Ереване и его филиал в Гюмри.
Армения – одно из самых популярных для российских туристов направлений. В 2019 году эту страну посетили около 700 тысяч россиян. В 2020 году туристическая сфера Армении пережила сильный спад из-за пандемии коронавируса, локдауна, а также военного конфликта в Карабахе.
В 2021 году Армению посетили более 300 тысяч туристов из России, в том числе за летний период – более 100 тысяч россиян.
За январь-октябрь 2022 года Армению посетили около 640 тысяч российских туристов (46% от общего числа туристов).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников