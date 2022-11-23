https://ria.ru/20221123/afganistan-1833736688.html
Путин: Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане
Путин: Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане - РИА Новости, 23.11.2022
Путин: Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане
Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, приоритетная задача - формирование инклюзивного правительства в стране, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:17
2022-11-23T17:17
2022-11-23T17:31
афганистан
россия
владимир путин
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, приоритетная задача - формирование инклюзивного правительства в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами стран ОДКБ.Путин рассказал, что на прошлой неделе в Москве прошло заседание Московского формата консультаций."Приоритетная задача на данном этапе - обеспечить формирование по-настоящему инклюзивного афганского правительства, в которое войдут представители всех этнических групп", - заявил президент.
https://ria.ru/20221116/afganistan-1831881633.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Афганистан, Россия, Владимир Путин, В мире, ОДКБ
17:17 23.11.2022 (обновлено: 17:31 23.11.2022)
Путин: Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане
Президент Путин заявил, что Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане