https://ria.ru/20221123/afganistan-1833736688.html

Путин: Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане

Путин: Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане - РИА Новости, 23.11.2022

Путин: Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане

Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, приоритетная задача - формирование инклюзивного правительства в стране, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:17

2022-11-23T17:17

2022-11-23T17:31

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, приоритетная задача - формирование инклюзивного правительства в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами стран ОДКБ.Путин рассказал, что на прошлой неделе в Москве прошло заседание Московского формата консультаций."Приоритетная задача на данном этапе - обеспечить формирование по-настоящему инклюзивного афганского правительства, в которое войдут представители всех этнических групп", - заявил президент.

https://ria.ru/20221116/afganistan-1831881633.html

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Владимир Лаврентьев

афганистан, россия, владимир путин, в мире, одкб