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Путин: Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане - РИА Новости, 23.11.2022
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Путин: Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане
Путин: Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане - РИА Новости, 23.11.2022
Путин: Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане
Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, приоритетная задача - формирование инклюзивного правительства в стране, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:17
2022-11-23T17:31
афганистан
россия
владимир путин
в мире
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, приоритетная задача - формирование инклюзивного правительства в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами стран ОДКБ.Путин рассказал, что на прошлой неделе в Москве прошло заседание Московского формата консультаций."Приоритетная задача на данном этапе - обеспечить формирование по-настоящему инклюзивного афганского правительства, в которое войдут представители всех этнических групп", - заявил президент.
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афганистан, россия, владимир путин, в мире, одкб
Афганистан, Россия, Владимир Путин, В мире, ОДКБ
17:17 23.11.2022 (обновлено: 17:31 23.11.2022)
 
Путин: Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане

Президент Путин заявил, что Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, приоритетная задача - формирование инклюзивного правительства в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами стран ОДКБ.
"Будем содействовать стабилизации в Афганистане в рамках других многосторонних механизмов", - сказал он.
Путин рассказал, что на прошлой неделе в Москве прошло заседание Московского формата консультаций.
"Приоритетная задача на данном этапе - обеспечить формирование по-настоящему инклюзивного афганского правительства, в которое войдут представители всех этнических групп", - заявил президент.
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