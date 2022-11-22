https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833233985.html
На Камчатке произошло второе за час землетрясение
На Камчатке произошло второе за час землетрясение - РИА Новости, 22.11.2022
На Камчатке произошло второе за час землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло утром во вторник в районе поселка Усть-Камчатск на востоке Камчатки, оно стало вторым в этом месте за час, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T01:55
2022-11-22T01:55
2022-11-22T01:55
происшествия
курильские острова
итуруп
российская академия наук
землетрясение
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло утром во вторник в районе поселка Усть-Камчатск на востоке Камчатки, оно стало вторым в этом месте за час, сообщили в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.Подземный толчок зафиксировали в 10.25 по местному времени (01.25 мск)Ранее сейсмологи информировали, что в 9.45 по местному времени (00.45 мск) в Камчатском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,7. Позже ученые уточнили, что магнитуда этого толчка составила 6,0.Очаг второго землетрясения находится почти в том же месте, где произошло первое - в 84 километрах от Усть-Камчатска. Глубина - 17 километров.Также утром во вторник землетрясение произошло на Курильских островах в 181 километрах восточнее села Рейдово на курильском острове Итуруп. Примерно через 10 минут после первого сейсмособытия зарегистрировано второе магнитудой 4,7 с эпицентром в той же точке.
https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833233349.html
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происшествия, курильские острова, итуруп, российская академия наук, землетрясение
Происшествия, Курильские острова, Итуруп, Российская академия наук, Землетрясение
На Камчатке произошло второе за час землетрясение
На востоке Камчатки в районе поселка Усть-Камчатск произошло землетрясение магнитудой 5,4