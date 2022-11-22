https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833233985.html

На Камчатке произошло второе за час землетрясение

На Камчатке произошло второе за час землетрясение - РИА Новости, 22.11.2022

На Камчатке произошло второе за час землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло утром во вторник в районе поселка Усть-Камчатск на востоке Камчатки, оно стало вторым в этом месте за час, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T01:55

2022-11-22T01:55

2022-11-22T01:55

происшествия

курильские острова

итуруп

российская академия наук

землетрясение

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло утром во вторник в районе поселка Усть-Камчатск на востоке Камчатки, оно стало вторым в этом месте за час, сообщили в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.Подземный толчок зафиксировали в 10.25 по местному времени (01.25 мск)Ранее сейсмологи информировали, что в 9.45 по местному времени (00.45 мск) в Камчатском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,7. Позже ученые уточнили, что магнитуда этого толчка составила 6,0.Очаг второго землетрясения находится почти в том же месте, где произошло первое - в 84 километрах от Усть-Камчатска. Глубина - 17 километров.Также утром во вторник землетрясение произошло на Курильских островах в 181 километрах восточнее села Рейдово на курильском острове Итуруп. Примерно через 10 минут после первого сейсмособытия зарегистрировано второе магнитудой 4,7 с эпицентром в той же точке.

https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833233349.html

https://ria.ru/20221118/zemletryasenie-1832428248.html

курильские острова

итуруп

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происшествия, курильские острова, итуруп, российская академия наук, землетрясение