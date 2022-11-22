https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833233349.html

У Курильских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1

У Курильских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 22.11.2022

У Курильских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник у Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T01:50

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2022-11-22T01:50

происшествия

елена семенова

курильские острова

тихий океан

итуруп

российская академия наук

землетрясение

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник у Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.Собеседница агентства добавила, что примерно через 10 минут после первого сейсмособытия зарегистрировано второе магнитудой 4,7 с эпицентром в той же точке.Ранее камчатский филиал Единой геофизической службы РАН также информировал, что утром во вторник зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова Камчатка в 83 километрах от поселка Усть-Камчатск на глубине в 21 километр.

https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833232624.html

курильские острова

тихий океан

итуруп

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происшествия, елена семенова, курильские острова, тихий океан, итуруп, российская академия наук, землетрясение