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У Курильских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 22.11.2022
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У Курильских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1
У Курильских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 22.11.2022
У Курильских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник у Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T01:50
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происшествия
елена семенова
курильские острова
тихий океан
итуруп
российская академия наук
землетрясение
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник у Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.Собеседница агентства добавила, что примерно через 10 минут после первого сейсмособытия зарегистрировано второе магнитудой 4,7 с эпицентром в той же точке.Ранее камчатский филиал Единой геофизической службы РАН также информировал, что утром во вторник зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова Камчатка в 83 километрах от поселка Усть-Камчатск на глубине в 21 километр.
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курильские острова
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происшествия, елена семенова, курильские острова, тихий океан, итуруп, российская академия наук, землетрясение
Происшествия, Елена Семенова, Курильские острова, Тихий океан, Итуруп, Российская академия наук, Землетрясение
01:50 22.11.2022
 
У Курильских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник у Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.
"Подземные толчки магнитудой 5,1 зарегистрированы 22 ноября в 7.02 (23.02 понедельника мск). Эпицентр располагался в Тихом океане в 181 километрах восточнее села Рейдово на курильском острове Итуруп. Очаг землетрясения находился на глубине 52 километра", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Собеседница агентства добавила, что примерно через 10 минут после первого сейсмособытия зарегистрировано второе магнитудой 4,7 с эпицентром в той же точке.
Ранее камчатский филиал Единой геофизической службы РАН также информировал, что утром во вторник зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова Камчатка в 83 километрах от поселка Усть-Камчатск на глубине в 21 километр.
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
01:21
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
 
ПроисшествияЕлена СеменоваКурильские островаТихий океанИтурупРоссийская академия наукЗемлетрясение
 
 
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