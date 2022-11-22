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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 22.11.2022

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

Подземный толчок магнитудой 5,7 произошел утром во вторник в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в камчатском филиале Единой РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T01:21

2022-11-22T01:21

2022-11-22T01:22

российская академия наук

происшествия

камчатский край

землетрясение

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя – РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,7 произошел утром во вторник в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.Землетрясение зафиксировано в 9.45 по местному времени (00.45 мск)."Расстояние от поселка Усть-Камчатск 83 километра, глубина 21 километр, магнитуда: 5.7", – говорится в сообщении службы.

https://ria.ru/20221118/zemletryasenie-1832428248.html

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российская академия наук, происшествия, камчатский край, землетрясение, россия