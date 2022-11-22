https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833232624.html
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 22.11.2022
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
Подземный толчок магнитудой 5,7 произошел утром во вторник в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в камчатском филиале Единой РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T01:21
2022-11-22T01:21
2022-11-22T01:22
российская академия наук
происшествия
камчатский край
землетрясение
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя – РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,7 произошел утром во вторник в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.Землетрясение зафиксировано в 9.45 по местному времени (00.45 мск)."Расстояние от поселка Усть-Камчатск 83 километра, глубина 21 километр, магнитуда: 5.7", – говорится в сообщении службы.
https://ria.ru/20221118/zemletryasenie-1832428248.html
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российская академия наук, происшествия, камчатский край, землетрясение, россия
Российская академия наук, Происшествия, Камчатский край, Землетрясение, Россия
01:21 22.11.2022 (обновлено: 01:22 22.11.2022)
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
У восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7