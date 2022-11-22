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В Запорожской области продлили время комендантского часа - РИА Новости, 22.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/zaporozhe-1833431508.html
В Запорожской области продлили время комендантского часа
В Запорожской области продлили время комендантского часа - РИА Новости, 22.11.2022
В Запорожской области продлили время комендантского часа
Власти Запорожской области увеличили время действия комендантского часа, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:15
2022-11-22T17:32
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Власти Запорожской области увеличили время действия комендантского часа, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Запорожской области изменено время комендантского часа. Комендантский час действует с 21.00 до 05.00", - написал Рогов в Telegram-канале.В комментарии РИА Новости Рогов пояснил, что продолжительность комендантского часа увеличилась на один час в связи с тем, что сейчас стало раньше темнеть в вечернее время суток."Раньше комендантский час был с 22.00 до 5.00, теперь с 21.00. Решение принято в связи с тем, что увеличилось темное время суток", - сказал Рогов.Согласно указу временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области от 18 ноября 2022 года "О применении мер на территории Запорожской области в связи с введением военного положения", на отдельных территориях региона главы администраций могут устанавливать иное время комендантского часа."В Энергодаре, Васильевке и Васильевском районе комендантский час длится с 20.00 до 6.00. На дорогах между населенными пунктами ограничения начинаются с 19.00 и продолжаются до 6.00. В Токмаке, Пологах, Токмакском и Пологовском районах комендантский час - с 21.00 до 6.00. В Бердянске и Бердянском районе - с 23.00 - до 5.00", - говорится в документе.Уточняется, что на остальной территории Запорожской области время комендантского часа начинается в 21.00 и заканчивается в 5.00. В документе отмечается, что органы исполнительной власти и военного управления при необходимости могут проверять у граждан документы, удостоверяющие личность, проводить личный досмотр и досмотр вещей, жилища и транспортных средств.
https://ria.ru/20221122/svo-1833238975.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221122/zaes-1833261464.html
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владимир рогов, запорожская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Общество
17:15 22.11.2022 (обновлено: 17:32 22.11.2022)
 
В Запорожской области продлили время комендантского часа

В Запорожской области продлили время комендантского часа из-за короткого светового дня

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Запорожской области
Военнослужащие в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Власти Запорожской области увеличили время действия комендантского часа, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Запорожской области изменено время комендантского часа. Комендантский час действует с 21.00 до 05.00", - написал Рогов в Telegram-канале.
В комментарии РИА Новости Рогов пояснил, что продолжительность комендантского часа увеличилась на один час в связи с тем, что сейчас стало раньше темнеть в вечернее время суток.
"Раньше комендантский час был с 22.00 до 5.00, теперь с 21.00. Решение принято в связи с тем, что увеличилось темное время суток", - сказал Рогов.
Согласно указу временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области от 18 ноября 2022 года "О применении мер на территории Запорожской области в связи с введением военного положения", на отдельных территориях региона главы администраций могут устанавливать иное время комендантского часа.
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"В Энергодаре, Васильевке и Васильевском районе комендантский час длится с 20.00 до 6.00. На дорогах между населенными пунктами ограничения начинаются с 19.00 и продолжаются до 6.00. В Токмаке, Пологах, Токмакском и Пологовском районах комендантский час - с 21.00 до 6.00. В Бердянске и Бердянском районе - с 23.00 - до 5.00", - говорится в документе.
Уточняется, что на остальной территории Запорожской области время комендантского часа начинается в 21.00 и заканчивается в 5.00. В документе отмечается, что органы исполнительной власти и военного управления при необходимости могут проверять у граждан документы, удостоверяющие личность, проводить личный досмотр и досмотр вещей, жилища и транспортных средств.
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