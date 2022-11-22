https://ria.ru/20221122/zaporozhe-1833431508.html

В Запорожской области продлили время комендантского часа

В Запорожской области продлили время комендантского часа - РИА Новости, 22.11.2022

В Запорожской области продлили время комендантского часа

Власти Запорожской области увеличили время действия комендантского часа, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:15

2022-11-22T17:15

2022-11-22T17:32

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Власти Запорожской области увеличили время действия комендантского часа, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Запорожской области изменено время комендантского часа. Комендантский час действует с 21.00 до 05.00", - написал Рогов в Telegram-канале.В комментарии РИА Новости Рогов пояснил, что продолжительность комендантского часа увеличилась на один час в связи с тем, что сейчас стало раньше темнеть в вечернее время суток."Раньше комендантский час был с 22.00 до 5.00, теперь с 21.00. Решение принято в связи с тем, что увеличилось темное время суток", - сказал Рогов.Согласно указу временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области от 18 ноября 2022 года "О применении мер на территории Запорожской области в связи с введением военного положения", на отдельных территориях региона главы администраций могут устанавливать иное время комендантского часа."В Энергодаре, Васильевке и Васильевском районе комендантский час длится с 20.00 до 6.00. На дорогах между населенными пунктами ограничения начинаются с 19.00 и продолжаются до 6.00. В Токмаке, Пологах, Токмакском и Пологовском районах комендантский час - с 21.00 до 6.00. В Бердянске и Бердянском районе - с 23.00 - до 5.00", - говорится в документе.Уточняется, что на остальной территории Запорожской области время комендантского часа начинается в 21.00 и заканчивается в 5.00. В документе отмечается, что органы исполнительной власти и военного управления при необходимости могут проверять у граждан документы, удостоверяющие личность, проводить личный досмотр и досмотр вещей, жилища и транспортных средств.

https://ria.ru/20221122/svo-1833238975.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/zaes-1833261464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир рогов, запорожская область, общество